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Міжнародний кримінальний суд планує відкрити дві справи проти РФ, - NYT

13 березня, 2023 понедiлок
17:02
війна з Росією путін

Міжнародний кримінальний суд планує порушити дві справи щодо воєнних злочинів Росії в Україні, одна з них - проти Путіна

Про це інформує The NewYork Times.

Джерела видання повідомили, що Міжнародний кримінальний суд вимагатиме ордери на арешт кількох осіб. Проте їхнє отримання не очікують найближчим часом.

Видання зазначає, що ці справи є першими від початку повномасштабного вторгнення міжнародними обвинуваченнями, які висунули після місяців роботи спеціальних слідчих груп. У них РФ звинувачують у викраденні українських дітей і підлітків, яких потім відправляли у російські табори перевиховання, і в навмисному завданні ударів по цивільній інфраструктурі України.

Наголошують, що для отримання ордерів на арешт головний прокурор Карім Хан повинен представити обвинувачення колегії суддів досудового провадження. Вони своєю чергою вирішать, чи були дотримані правові стандарти для видачі ордерів, чи слідчим необхідно надати додаткові докази.

NYT пише, що наразі незрозуміло, кому конкретно Міжнародний кримінальний суд планує висунути звинувачення в кожній з двох справ. Джерела видання розповіли, що, можливо, звинувачення висунуть президенту Росії Володимиру Путіна. Це пов'язано з тим, що суд не визнає імунітет для глави держави у справах, пов'язаних із воєнними злочинами, а також злочинами проти людства чи геноцидом.

Утім імовірність цього судового розгляду залишається низькою. За словами експертів, суд не може розглядати справи заочно, а Росія навряд чи видасть своїх чиновників.

Прокуратура на прохання видання підтвердити запити щодо ордерів на арешт відповіла, що публічно не обговорює деталі, пов'язані з поточними розслідуваннями.

NYT нагадує, що в минулому судді Міжнародного кримінального суду витрачали на розгляд звинувачень кілька місяців перед тим, як видати ордери на арешт. Однак повномасштабна війна в Україні, за словами видання, змушує суд діяти швидко.

  • Нагадаємо, раніше Кулеба оголосив, що до коаліції, яка підтримує створення спецтрибуналу для РФ, входять вже 29 країн.
  • 4 березня президентка Європарламенту заявила, що миру не буде без притягнення Путіна до відповідальності.
  • 25 лютого символічний трибунал у Гаазі визнав Путіна винним у злочинах, вчинених в Україні.
  • 7 березня стало відомо, що МЗС України працює над позбавленням імунітету перед судом вищого керівництва РФ.
Світ
Україна
Росія
Володимир Путін
воєнні злочини Росії
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