Міжнародний кримінальний суд планує відкрити дві справи проти РФ, - NYT

Про це інформує The NewYork Times.

Джерела видання повідомили, що Міжнародний кримінальний суд вимагатиме ордери на арешт кількох осіб. Проте їхнє отримання не очікують найближчим часом.

Видання зазначає, що ці справи є першими від початку повномасштабного вторгнення міжнародними обвинуваченнями, які висунули після місяців роботи спеціальних слідчих груп. У них РФ звинувачують у викраденні українських дітей і підлітків, яких потім відправляли у російські табори перевиховання, і в навмисному завданні ударів по цивільній інфраструктурі України.

Наголошують, що для отримання ордерів на арешт головний прокурор Карім Хан повинен представити обвинувачення колегії суддів досудового провадження. Вони своєю чергою вирішать, чи були дотримані правові стандарти для видачі ордерів, чи слідчим необхідно надати додаткові докази.

NYT пише, що наразі незрозуміло, кому конкретно Міжнародний кримінальний суд планує висунути звинувачення в кожній з двох справ. Джерела видання розповіли, що, можливо, звинувачення висунуть президенту Росії Володимиру Путіна. Це пов'язано з тим, що суд не визнає імунітет для глави держави у справах, пов'язаних із воєнними злочинами, а також злочинами проти людства чи геноцидом.

Утім імовірність цього судового розгляду залишається низькою. За словами експертів, суд не може розглядати справи заочно, а Росія навряд чи видасть своїх чиновників.

Прокуратура на прохання видання підтвердити запити щодо ордерів на арешт відповіла, що публічно не обговорює деталі, пов'язані з поточними розслідуваннями.

NYT нагадує, що в минулому судді Міжнародного кримінального суду витрачали на розгляд звинувачень кілька місяців перед тим, як видати ордери на арешт. Однак повномасштабна війна в Україні, за словами видання, змушує суд діяти швидко.