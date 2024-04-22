Мобілізація студентів: чи отримають здобувачі другої вищої освіти відстрочку

З моменту початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України, зростає потреба у мобілізаційних ресурсах для забезпечення обороноздатності країни. Нещодавно був ухвалений Верховною Радою законопроєкт №10449, а 16 квітня його підписав президент.

Цей закон став об'єктом публічного обговорення, оскільки він визначає нові положення, що стосуються мобілізації студентів, аспірантів, докторантів та викладачів. У цій статті ми розглянемо, кого зі студентів можуть мобілізувати згідно з новим законом, а також хто має право на відстрочку від служби в умовах воєнного стану.

Чи дає право на відстрочку друга вища освіта: мобілізація студентів

Відповідно до тексту закону, призову на військову службу під час мобілізації на особливий період не підлягають студенти денної або дуальної форми, які отримують професійну, професійно-технічну, передвищу або вищу освіту.

У МОНограм наголошують, що дана норма також стосується докторантів, аспірантів та інтернів. Головною умовою виступає те, що цей рівень освіти повинен бути вищим за здобутий раніше.

Наприклад, якщо людина має диплом бакалавра та бажає вступити на магістратуру за своєю спеціальністю або іншою, тоді вона матиме право на відстрочку. Якщо ж людина вже закінчила навчання на бакалавра і хоче здобувати такий же освітній ступінь, тобто бакалавра, але за іншою спеціальністю, тоді права на відстрочку вона не матиме.

Отже, здобувачі другої або третьої вищої освіти не матимуть права на відстрочку від військової служби. Послідовність здобуття освітніх рівнів визначено другою частиною статті 10 ЗУ "Про освіту".

Чи мають право на відстрочку викладачі?

Наукові і науково-педагогічні співробітники, які мають науковий ступінь та працюють у закладах вищої та передвищої освіти, різних наукових установах та педагоги закладів передвищої, професійної або професійно-технічної освіти, мають право на відстрочку. Головною умовою є те, що ці вчені та викладачі повинні працювати не менш ніж на 0,75 ставки у відповідних установах.

Що відомо про мобілізацію в Україні

Наприкінці січня уряд вніс до Ради оновлений законопроєкт про мобілізацію. Однак комітет ВР із питань антикорупційної політики на засіданні 5 лютого визнав документ таким, що містить корупційні ризики.

Верховна Рада Україні на засіданні 6 лютого підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів – до 13 травня 2024 року.

Згодом, 7 лютого ВР підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт №10449 про посилення мобілізації.

Верховна Рада України на засіданні 11 квітня ухвалила законопроєкт про мобілізацію в цілому. За це віддали свої голоси 283 нардепи. Водночас норму про демобілізацію вони виключили. Однак, речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін 13 квітня заявив, що версія законопроєкту про демобілізацію, яку подадуть до Верховної Ради, з'явиться вже найближчими місяцями.

Крім того, на початку квітня стало відомо, що Уряд прийняв постанову, яка дозволяє певним категоріям студентів призивного віку виїжджати за кордон. У Кабміні вважають, що даний крок приятиме українській інтеграції в європейський освітній простір.

16 квітня, президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію.