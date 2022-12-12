Можна очікувати, що з боку Білорусі буде атака не на Україну, а на Польщу чи країни Балтії, - військовий аналітик Гетьман
Олексій Гетьман, військовий аналітик, ветеран російсько-української війни, зазначив, що є пересторога, що з Білорусі може бути провокація у бік країни, яка є членом НАТО, щоб подивитися на реакцію Альянсу
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Ті війська, які зараз є з боку Білорусі біля нашого кордону, вони не є тими силами, що здатні зробити наступ. Навряд чи вони будуть взагалі атакувати, тому що, по-перше, ми підготовилися до атаки, а по-друге, тут не у кількості справа, а у якості. Вони не мають того вишколу, який би зміг їм дати можливість для наступу", - прокоментував військовий експерт.
Олексій Гетьман додав, що генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг говорив про велику ймовірність того, що Росія може втягнути інші країни у війну Росії вже проти НАТО.
"Тому, можна очікувати, що з боку Білорусі буде атака не на Україну, а на якусь іншу країну, і це можуть бути Польща або країни Балтії для того, щоб подивитися, як Альянс виконує 5 статтю свого статуту. Тобто, чи вступить НАТО у війну, не у підтримку, а саме у війну проти РФ чи Білорусі, якщо з її боку буде завдано удар по якомусь з членів Альянсу. Подібні провокації притаманні РФ, тому це цілком можемо очікувати. Але ж якогось наступу тією технікою чи особистим складом з Білорусі, які є на північному кордоні нашої країни, очікувати, принаймні на Київ, неможливо. Також були розмови з боку Інституту вивчення війни, що це може бути атака на Рівненщину чи на Волинь, тобто якась спроба атаки чи провокація ДРГ. Але є й пересторога, що вони спробують зробити якусь шкоду країні, яка є членом НАТО, щоб подивитися на реакцію Альянсу", - припустив Гетьман.
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