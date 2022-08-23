Можуть падати уламки ракет: у Дніпрі прогриміли вибухи, мер просить містян залишатися в укриттях
Удень 23 серпня у Дніпрі прогриміли вибухи. Повідомляється про падіння уламків ракет
Про це інформує міський голова Дніпра Борис Філатов.
"Залишайтеся в укриттях. Вже є факти падіння уламків ракет на приватні будинки. Деталі пізніше", - написав мер.
- Раніше, 21 серпня, російські окупанти вдарили з "Ураганів" по Зеленодольській територіальній громаді у Криворізькому районі Дніпропетровщини, вбивши людину і поранивши ще шістьох.
- 22 серпня російські окупанти здійснили провокацію на тимчасово окупованому Запоріжжі. Жителів прибережжя Каховського водосховища просять залишити вулиці.
- У ніч на 22 серпня росіяни обстріляли Нікопольський, Криворізький та Синельниківсьий райони Дніпропетровщини, поранивши щонайменше чотирьох літніх людей, зруйнувавши і пошкодивши будинки, дитсадок, магазини, аптеки, ринки, суд, автовокзал, сільгосппідприємство, школу, будинок культури, електролінії.
- У ніч на 23 серпня на Дніпропетровщині рашисти чотири рази обстріляли Криворізький та Нікопольський райони. Внаслідок влучань російських снарядів одна людина загинула, ще троє - отримали поранення.
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