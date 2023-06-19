Про це в ефірі Еспресо заявив засновник проєкту Donbas Frontliner, журналіст та фотограф Андрій Дубчак.

"Я їздив більше по Миколаївщині - від Снігурівки нижче: Павло-Мар'янівка, Василівка, Дар'ївка, Федорівка. Місцеві, у яких пошкоджені хати просять навіть не грошової компенсації, а саме будівельних матеріалів - гіпс, цемент, дошки. Щоб можна було якось відновити будівлі та перезимувати в них", - сказав він.

Дубчак сказав, що друга величезна проблема, яка постає зараз - величезна кількість загиблої риби.

"Скоріш за все, з прогріванням води і підвищенням температури мор риби буде теж траплятися. Він буде загрожувати питній та технічній воді у всьому регіоні. Інша величезна проблема - це сільськогосподарські угіддя, які зрошувались водою з річок або меліоративних установок. Станом на зараз, води нема і сільське господарство теж дуже сильно постраждало. Це основні проблеми", - підсумував журналіст.