На півдні питній воді загрожує мор риби, поля лишилися без зрошення, місцеві хочуть відновити оселі до холодів, - засновник Donbas Frontliner Дубчак
Через підрив росіянами греблі Каховської ГЕС на півдні Україні можна виділити три основних проблеми
Про це в ефірі Еспресо заявив засновник проєкту Donbas Frontliner, журналіст та фотограф Андрій Дубчак.
"Я їздив більше по Миколаївщині - від Снігурівки нижче: Павло-Мар'янівка, Василівка, Дар'ївка, Федорівка. Місцеві, у яких пошкоджені хати просять навіть не грошової компенсації, а саме будівельних матеріалів - гіпс, цемент, дошки. Щоб можна було якось відновити будівлі та перезимувати в них", - сказав він.
Дубчак сказав, що друга величезна проблема, яка постає зараз - величезна кількість загиблої риби.
"Скоріш за все, з прогріванням води і підвищенням температури мор риби буде теж траплятися. Він буде загрожувати питній та технічній воді у всьому регіоні. Інша величезна проблема - це сільськогосподарські угіддя, які зрошувались водою з річок або меліоративних установок. Станом на зараз, води нема і сільське господарство теж дуже сильно постраждало. Це основні проблеми", - підсумував журналіст.
- 6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, її повністю зруйновано. Внаслідок трагедії підтопило населені пункти Херсонської області та сам обласний центр, також села та міста Миколаївської області. Детальний перебіг подій - тут. Також більше новин про ситуацію, пов'язаною з підривом ГЕС, можна знайти тут.
- Станом на 19 червня в Укргідроенерго повідомили, що внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС рівень води у ньому міг впасти нижче 7 метрів.
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