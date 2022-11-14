Таку думку він висловив в етері Еспресо.



Роман Костенко прокоментував ситуацію на Південному фронті та можливі подальші дії українських сил.



"Зараз будується лінія оборони вздовж річки Дніпро, проводяться стабілізаційні дії у звільнених населених пунктах. Ворог залишив багато замінувань, що створює велику проблему як для місцевого населення, так і для наших військ. На моїх очах, коли я під'їжджав до свого рідного села Чарівне Херсонської області, підірвалося три машини, були загиблі та поранені, тобто противник іноді грамотно замінував шляхи свого відступу, щоб уповільнити темп наших військ, але ми все одно вчасно вийшли на наші рубежі", - зауважив полковник СБУ.



Костенко пояснив, що зараз триває стабілізація, українські сили займають лінію оборони по річці Дніпро, також спостерігають, як займає свою лінію противник, щоб надалі наносити ураження та зменшити його наступальний потенціал, а також унеможливити перекидання ворожих резервів та формування складів з боєприпасами.



"Наші дії на Південному напрямку будуть полягати в обороні звільнених територій та у вимотуванні противника з метою знищення його бойового потенціалу. Зараз на цьому напрямку основне завдання - вибудувати серйозну оборону, закрити небо, розмінувати території, взяти під контроль всі населені пункти та повернути туди правоохоронні органи, також почати виправляти гуманітарну кризу, яку створив противник за час окупації", - підкреслив Роман Костенко.

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