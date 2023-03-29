"Надзвичайно обурені звірствами": Словаччина засудила злочини РФ щодо жінок і дітей
У вівторок, 28 березня, Національна рада (парламент) Словацької Республіки ухвалила декларацію, в якій засудила злочини, вчинені Росією проти українських жінок і дітей
Про це повідомляє словацьке видання TERAZ.SK.
Парламент також закликав генпрокурора Словацької Республіки Мароша Жилінку дослідити, чи є геноцидом примусове переміщення дітей з України до Росії. Після цього прокурор муситиме розглянути питання про порушення кримінальної справи.
"Національна рада Словацької Республіки висловлює надзвичайне обурення звірствами, включаючи незаконну депортацію жінок і дітей, яких проти їхньої волі вивозять на територію РФ, де їм загрожує розміщення в таборах, зміна особи та інші дії, які можуть бути воєнними злочинами та злочинами проти людяності", – йдеться у декларації.
Крім того, народні депутати Словаччини закликали уряд надати державну допомогу українцям у боротьбі з безкарністю злочинів. Водночас депутати вимагають від уряду у співпраці з урядами інших країн Євросоюзу вжити всіх необхідних кроків у міжнародних інституціях, щоб сприяти притягненню до відповідальності російських посадовців і всіх причетних до вчинення тяжких злочинів.
Парламент Словаччини заявив про зацікавленість допомагати Україні розслідувати найтяжчі злочини, скоєні проти мирного населення. Словацький парламент також закликав міжнародні організації, зокрема ООН і Міжнародний комітет Червоного Хреста, активізувати зусилля для повернення депортованих осіб в Україну.
Крім того, декларація містить заклик до РФ негайно припинити депортацію українських дітей і жінок і повернути депортованих осіб в Україну, а також "негайно припинити вбивства, зґвалтування та катування цивільного населення України".
- 17 березня, Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та російської уповноваженої у справах дітей Марії Львової-Бєлової у справі про депортацію українських дітей з окупованих територій України до РФ.
- Представники різних держав та міжнародних організацій відреагували на рішення МКС. Пізніше до них приєднались представники Великої Британії та Канади, які однозначно підтримали позицію суду.
- Президент США Джо Байден заявив, що ордер МКС на арешт Путіна є виправданим, оскільки російський президент вчинив воєнні злочини.
- За даними ОГПУ, станом на 21 березня кількість депортованих Росією дітей могла перевищувати 16 тис.
- Верховна Рада звернулася до ООН і Міжнародного суду ООН щодо неприпустимості депортації українських дітей до РФ.
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