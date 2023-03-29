Про це повідомляє словацьке видання TERAZ.SK.

Парламент також закликав генпрокурора Словацької Республіки Мароша Жилінку дослідити, чи є геноцидом примусове переміщення дітей з України до Росії. Після цього прокурор муситиме розглянути питання про порушення кримінальної справи.

"Національна рада Словацької Республіки висловлює надзвичайне обурення звірствами, включаючи незаконну депортацію жінок і дітей, яких проти їхньої волі вивозять на територію РФ, де їм загрожує розміщення в таборах, зміна особи та інші дії, які можуть бути воєнними злочинами та злочинами проти людяності", – йдеться у декларації.

Крім того, народні депутати Словаччини закликали уряд надати державну допомогу українцям у боротьбі з безкарністю злочинів. Водночас депутати вимагають від уряду у співпраці з урядами інших країн Євросоюзу вжити всіх необхідних кроків у міжнародних інституціях, щоб сприяти притягненню до відповідальності російських посадовців і всіх причетних до вчинення тяжких злочинів.

Парламент Словаччини заявив про зацікавленість допомагати Україні розслідувати найтяжчі злочини, скоєні проти мирного населення. Словацький парламент також закликав міжнародні організації, зокрема ООН і Міжнародний комітет Червоного Хреста, активізувати зусилля для повернення депортованих осіб в Україну.

Крім того, декларація містить заклик до РФ негайно припинити депортацію українських дітей і жінок і повернути депортованих осіб в Україну, а також "негайно припинити вбивства, зґвалтування та катування цивільного населення України".