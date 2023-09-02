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У Енергоатомі відзвітували про рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС: ситуація наразі стабільна

2 вересня, 2023 субота
10:17
Суспільство Запорізька АЕС

У ставку-охолоджувачі ЗАЕС все ще є незначне зниження рівня води, але ситуація залишається стабільною та контрольованою

Про це повідомляє Енергоатом.

"Станом на 09:00 2 вересня фіксується незначне зниження рівня води у ставку-охолоджувачі. Наразі він становить 16,05 м. Попри підрив російськими окупантами греблі Каховської ГЕС, ситуація залишається стабільною та контрольованою", - йдеться у повідомленні.

"Рівень води в "гарячому" каналі Запорізької ТЕС, звідки за необхідності підживлюється ставок ЗАЕС, – 17,16 м. У "холодному" каналі ЗаТЕС рівень води сягає відмітки 10,81 м", - повідомляють в Енергоатомі.

Зазначається, що останнім часом рівень води в обох каналах майже не падає, а показники вже не залежать від Каховського водосховища, тому що росіяни його знищили.

Компанія нагадує, що енергоблоки ЗАЕС не працюють із вересня 2022 року, тому відтоді активного випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається.

Що відомо про підрив Каховської ГЕС

6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, її було повністю зруйновано. Внаслідок трагедії підтопило населені пункти Херсонської області та сам обласний центр, також села та міста Миколаївської області. Детальний перебіг подій - тут. Також більше новин про ситуацію, пов'язаною з підривом ГЕС, можна знайти тут.

За офіційними даними, внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС загинула 31 людина.

У МВС зазначили, що зруйнована Каховська ГЕС відновленню не підлягає, водночас можна збудувати нову. В Укргідроенерго зазначили, що розробка експериментального проєкту відбудови Каховської ГЕС займе два роки, а її будівництво триватиме близько шести років.

Мешканцям Херсонщини та Миколаївщини, які через підрив Каховської ГЕС втратили врожай, виплатять компенсацію. На це з бюджету виділено 271 млн грн. Розмір компенсацій може становити до 100 тис. грн. Також уряд виділив 1 млрд грн на забезпечення чотирьох регіонів, постраждалих від підриву Каховської ГЕС, питною водою.

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Україна
Запорізька АЕС
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