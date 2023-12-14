Нардеп Княжицький: "Спільно маємо зробити так, аби Україна й Польща виграли від нашого вступу до ЄС"

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

Нардеп сьогодні зустрічався із президентом Анджеєм Дудою та спікеркою сенату Малгожатою Кідава-Блонською. Вони обговорили процес вступу України до ЄС.

"Усі очевидно були переконані в наших європейських перспективах, бо дуже швидко ті тимчасові проблеми, які в нас є з Польщею будуть розв'язані, вони вже розв'язуються. Ми говорили в сенаті, що польські політики можуть допомагати нам в євроінтеграції, бо євроінтеграція - це складний процес, процес перемовин про різні сфери, сільське господарство, місцеве самоврядування, демократію, основні засади демократії, культуру врешті-решт. Для того, щоб підготуватися і провести переговори з усіма країнами адаптувати наше законодавство потрібно дуже багато років. Дехто каже, що це десятиліття, оптимісти в Польщі вважають, що до 2030 року ми можемо стати повноцінними членами Європейського Союзу", - сказав Княжицький.

На його думку, цього можна досягти ще швидше, адже "все в руках України".

"Очевидно це не буде миттєво і буде потребувати дуже великої роботи від нас, і побудови дійсно союзницьких стосунків з іншими країнами, які є членами Європейського Союзу", - підсумував нардеп.

У Польщі обговорювали міжпарламентську дипломатію: "На жаль, українська влада не завжди розуміє важливість цієї дипломатії, але маю надію, що таке розуміння пройде".

"Польща може страждати від конкуренції з нами, а може навпаки - виграти. і ми маємо це зробити, аби Україна та Польща виграли, коли країна вступить до Європейського Союзу. І от про такі спільні групи ми домовилися, як домовились про те, що зараз в новому парламенті буде сформована група міжпарламентських зв'язків з Україною, яка буде, я сподіваюсь, працювати набагато ефективніше", - додав він.

Що відомо про вступ України до ЄС

8 листопада Єврокомісія рекомендувала розпочати процес перемовин про вступ України до ЄС.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна успішно просувається шляхом європейської інтеграції та веде жорстоку боротьбу за європейські цінності, тож членство України в ЄС означатиме її остаточну перемогу.

Згодом прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що вважає Україну неготовою до членства в Євросоюзі, але не блокуватиме початок перемовин щодо вступу. Водночас прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес закликав розпочати перемовини до кінця 2023 року.

13 листопада депутати Європарламенту закликали Раду Європи на засіданні 14-15 грудня ухвалити рішення про початок переговорів про вступ України та Молдови до ЄС.

Водночас очільник уряду Угорщини Віктор Орбан, який прибув на саміт Європейського Союзу, сказав, що його позиція не змінилася: Україна не готова до вступу до ЄС.

Прем'єр-міністр Нідерландів своєю чергою заявив, що процес вступу України до ЄС займе кілька років, однак немає перешкод для того, аби почати перемовини.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до лідерів ЄС щодо членства України, зазначивши, що Київ виконав усі рекомендації та ухвалив необхідні закони.