Нардеп Веніславський пояснив, чому не можна проводити вибори під час воєнного стану

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Щонайменше некоректно зараз дискутувати про якісь вибори під час дії правого режиму воєнного стану доки повноваження чинної Верховної Ради незавершені. На моє переконання термін повноваження Верховної Ради складає 5 років, а не 4 роки та декілька місяців, тому робота парламенту цього скликання завершується у наступному році. Однак деякі фахівці чи експерти вважають, що робота парламенту IX скликання завершується у жовтні 2023 року. У Конституції зазначено, що повноваження нинішнього скликання Верховної Ради припиняються у день відкриття першого пленарного засідання Верховної Ради, яка обрана після завершення воєнного стану", - прокоментував народний депутат України.

Федір Веніславський зауважив, що при відсутності безальтернативного розуміння тих чи інших норм Конституції остаточне слово має сказати Конституційний суд України.

"Я вважаю, що не можна проводити вибори під час правого режиму воєнного стану. Тому що, по-перше, є питання безпеки у суб'єктів виборчого процесу. Необхідно охопити всіх виборців, які перебувають і за межами України, і на тимчасово окупованих територіях, і в лавах ЗСУ, щоб всіх залучити до виборчого процесу. А це зараз зробити дуже проблематично", - прояснив Веніславський.

Питання виборів під час війни

У травні очільник Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс заявляв про необхідність провести в Україні вільні та чесні вибори, попри війну. На це секретар Ради нацбезпеки і оборони України Данілов категорично відповів: "Жодних виборів, включно з президентськими і парламентськими, в Україні під час дії воєнного стану бути не може".

А 28 липня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що Конституція України не забороняє проведення виборів під час дії воєнного стану, але нині необхідно тримати баланс.

Натомість секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що тему виборів під час війни слід розглядати з обережністю й вважає, що без військових, які нині боронять Україну, вибори неможливі.

3 серпня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук зазначив, що парламентські вибори будуть після перемоги України, але для їх проведення потрібні зміни в законодавстві