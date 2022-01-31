НАТО висловило занепокоєння енергетичною безпекою Європи через РФ

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Reuters.



Зазначається, що Європейський Союз залежить від Росії приблизно на третину своїх поставок газу, і будь-які перебої могли б посилити існуючу енергетичну кризу, спричинену дефіцитом.



"Ми стурбовані енергетичною ситуацією в Європі, тому що вона демонструє вразливість бути занадто залежною від одного постачальника природного газу, і з цієї причини союзники НАТО вважають, що нам потрібно працювати та зосередитися на диверсифікації постачань", - заявив Столтенберг.



Він зазначив, що ЄС розглядає альтернативи російському газу. Так, в короткостроковій перспективі може використовуватися зріджений природний газ. Як довгострокову ціль Європа розглядає "зниження залежності від цих типів джерел енергії для розробки нових, а також більш екологічно чистих внутрішніх джерел енергії".



Нагадаємо, уряд Нідерландів розробить план на випадок дефіциту газу через російську ескалацію щодо України.

Прессекретарка Білого дому заявила, що США ведуть переговори з країнами та компаніями у всьому світі про перенаправлення постачання газу до Європи у разі перебоїв.

Австралія розглядає можливість додаткового постачання скрапленого природного газу (СПГ) до Європи на випадок, якщо Росія зменшить поставки.

Джо Байден і Урсула фон дер Ляєн обговорили енергетичну безпеку та пообіцяли "уникнути перебоїв із поставками, зокрема тих, які можуть виникнути внаслідок вторгнення Росії в Україну".