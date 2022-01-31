НАТО висловило занепокоєння енергетичною безпекою Європи через РФ
У НАТО стурбовані надмірною залежністю ЄС від постачань російського газу на тлі ризику вторгнення РФ в Україну
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Reuters.
Зазначається, що Європейський Союз залежить від Росії приблизно на третину своїх поставок газу, і будь-які перебої могли б посилити існуючу енергетичну кризу, спричинену дефіцитом.
"Ми стурбовані енергетичною ситуацією в Європі, тому що вона демонструє вразливість бути занадто залежною від одного постачальника природного газу, і з цієї причини союзники НАТО вважають, що нам потрібно працювати та зосередитися на диверсифікації постачань", - заявив Столтенберг.
Він зазначив, що ЄС розглядає альтернативи російському газу. Так, в короткостроковій перспективі може використовуватися зріджений природний газ. Як довгострокову ціль Європа розглядає "зниження залежності від цих типів джерел енергії для розробки нових, а також більш екологічно чистих внутрішніх джерел енергії".
- Нагадаємо, уряд Нідерландів розробить план на випадок дефіциту газу через російську ескалацію щодо України.
- Прессекретарка Білого дому заявила, що США ведуть переговори з країнами та компаніями у всьому світі про перенаправлення постачання газу до Європи у разі перебоїв.
- Австралія розглядає можливість додаткового постачання скрапленого природного газу (СПГ) до Європи на випадок, якщо Росія зменшить поставки.
- Джо Байден і Урсула фон дер Ляєн обговорили енергетичну безпеку та пообіцяли "уникнути перебоїв із поставками, зокрема тих, які можуть виникнути внаслідок вторгнення Росії в Україну".
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