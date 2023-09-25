Навіть сотня ATACMS на першому етапі суттєво знизить стабільність російського забезпечення, - Згурець

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Інформація про ATACMS вкрай позитивна і про це говорилося неодноразово. Кількість цих ракет, яка нам потрібна звісно вимірюється у понад сотні. Також цікаво, що була розмова у США президента Зеленського з колишнім прем'єр-міністром Великої Британії, і говорилося про потребу України щонайменше у 200 ракет ATACMS", - зауважив військовий експерт.

Сергій Згурець пояснив, що ці засоби ураження будуть нам потрібні, бо перекривають ті ділянки фронту та зусилля противника, які він здійснив, захищаючись від HIMARS з дальністю 80 км.

"На мою думку, навіть сотня ATACMS на першому етапі суттєво вплине на стабільність російського забезпечення і спроможність підтримувати командування ворожими військами. З огляду на те, що удари по командних пунктах ворога з ATACMS будуть реалізовані достатньо швидко. Тут головне - питання першої поставки, а далі буде тільки нарощуватися. Зараз в американців ATACMS не так багато, вони переходять на більш потужні системи та зразки озброєння. Разом з тим було вироблено понад 4 000 ATACMS, частина з них у касетному спорядженні. Касетні варіанти цих ракет і середньої, і максимальної дальності будуть потрібні для наших Збройних сил", - підкреслив Згурець.

Що відомо про відправлення ATACMS Україні

19 квітня Сполучені Штати Америки оголосили про черговий пакет військової допомоги Україні розміром $325 мільйонів, у який увійдуть снаряди для HIMARS та артилерії.

Наприкінці травня представники Конгресу США вже закликали Байдена відправити в Україну згадані ракети. У листі, адресованому президенту США, лідери двопартійної Гельсінської комісії закликали Білий дім дати дозвіл на постачання в Україну американської армійської тактичної ракетної системи (ATACMS).

10 червня члени обох партій нижньої палати конгресу США представили резолюцію, в якій міститься заклик до Джо Байдена передати Україні ATACMS. А 21 червня комітет палати представників із закордонних справ підтримав резолюцію до Байдена із закликом негайного надати Україні ATACMS.

Згодом The Wall Street Journal поінформувало, що Сполучені Штати наблизились до ухвалення рішення про надання Україні далекобійних тактичних ракетних систем ATACMS.

Видання WP повідомило, що США не мають достатньої кількості ракет ATACMS для того, щоб передати їх Україні

Головний редактор видання Defense Express Олег Катков в ефірі Еспресо зазначив, що Україні потрібні саме касетні ракети ATACMS, але не факт, що вони є у США.

7 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном та наголосив на необхідності ATACMS для ЗСУ.

Вже у вересні стало відомо, що США можуть передати ракети Україні у наступних пакетах допомоги.

Також повідомлялось, що адміністрація Байдена близька до того, щоб схвалити постачання Україні ракет більшої дальності, які відразу оснащені касетними боєприпасами.

15 вересня The Wall Street Journal писав, що Україна близька до того, щоб отримати від США ракети ATACMS вже цієї осені.

Водночас держсекретар США Ентоні Блінкен, заявив, що українські військові використовуватимуть американські ракети так, як вони вважають самі.

22 вересня під час переговорів президент США Джо Байден запевнив Володимира Зеленського, що Україна отримає невелику кількість ракет ATACMS