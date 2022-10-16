Найближчими днями Путін проведе нараду радбезу РФ
Найближчими днями президент Росії Володимир Путін планує провести нараду ради безпеки РФ
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Востаннє Путін збирав радбез РФ у понеділок,10 жовтня, внаслідок чого по території України були завдані масові ракетні удари по об'єктах енергетичної та критичної інфраструктури.
- 10 жовтня росіяни обстріляли Київ, Київщину, Дніпропетровщину, Львівщину, Хмельниччину та Кривий Ріг. В ряді інших областей спрацювала ППО.
- Близько 30% енергетичної інфраструктури України з понеділка 10 жовтня було уражено російськими ракетами.
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