"Не було засідання РНБО, Україна не каже про скликання Радбезу ООН": директор Інституту майбутнього розкритикував бездіяльність влади на тлі загрози від РФ

Про це заявив екснардеп та виконавчий директор Українського Інституту Майбутнього Вадим Денисенко у ефірі програми "Змістовно з Христиною Яцків" на Еспресо.TV.



"На жаль, жодного об'єднання, жодних ідей з приводу, що робити влада не продукує. За великим рахунком, ми втрачаємо час, влада засунула голову в пісок і нічого не робить. Я не розумію, чому досі не відбулось засідання РНБО, чому Україна досі не говорить про скликання Радбезу ООН, якщо є заява нашої розвідки про можливість нападу з трьох сторін. Я не розумію, чому Кабмін не проводить закриті засідання, чому ВР не проводить їх, або хоча б відповідні комітети. Тероборона, збори резервістів - взагалі про них всі забули", - вважає Денисенко.



За його словами, існує відчуття "ніби нічого не відбувається і ми живемо в абсолютно мирний час".



На питання щодо підготовки тероборони, яка має бути створена з 1 січня 2022 року, він відповів: "Де-факто, тероборона уже існує, як мінімум, можна певні речі уже робити. Якось ж добробати зібрались без закону про тероборону у 2014 році. Ми втрачаємо час і розхолоджуємо суспільство. Ми з однієї сторони нагнітаємо страх, тому що, немає ніяких відповідей від влади, з іншого - нам говорять, що головне не сіяти паніку - не вестись на провокації. Про які провокації йдеться - для мене невідомо. Якщо Путін захоче зробити провокацію - він її зробить".



На його думку, це той момент, коли необхідне об'єднання всіх політичних сил навколо захисту України.





Нагадаємо, 31 жовтня американське видання The Washington Post оприлюднило інформацію про те, що США і ЄС фіксують перекидання російських військ до кордону з Україною.

Згодом американське видання Politico оприлюднило знімки зі супутника, які свідчать про перекидання Росією військ і техніки до кордонів України.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що публікація американського видання Politico про нарощування військ на кордоні з Україною є "вкиданням".

В Офісі президента не мають підтвердженої інформації про стягування російських військ до кордону з Україною.

21 листопада керівник української військової розвідки ГУР Кирило Буданов заявив, що цієї зими Росія готується атакувати суверенну територію України.

Американська розвідка опублікувала карту з місцями можливого вторгнення РФ в Україну цієї зими.

22 листопада Кремль звинуватив Україну в нарощуванні військових сил.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що не вірить у великий наступ Росії та захоплення нових українських територій.

25 листопада очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що новий напад на Україну буде занадто дорого коштувати Росії.