"Не знаю, чи доживу до весілля". Окупанти та їхні рідні панікують після публікації українською розвідкою їхніх розмов
Головне управління розвідки Міністерства оборони перехопило розмову російського окупанта з нареченою, в якій він скаржиться на перехоплення іншої їхньої розмови
Як повідомляє ГУР, в раніше опублікованій розмові завдяки розпитуванню дівчини окупант розповів про вбивство десяти військовослужбовців ЗСУ.
"…Ти чому мені такі питання ставиш ? Ти розумієш, що наші розмови перехоплюють?.. Навіщо так було робити?.. П***ець, бл**ь. Ви ж усе жартома сприймаєте» — обурюється окупант у новому записі й просить дівчину поставити на телефон "заглушку", а також побоюється, як би їхню теперішню розмову знову не перехопили.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.41
Купівля 34.41Продаж 35.22
-
EUR
Купівля 35.95Продаж 37.14
- Актуальне
- Важливе