Як повідомляє ГУР, в раніше опублікованій розмові завдяки розпитуванню дівчини окупант розповів про вбивство десяти військовослужбовців ЗСУ.

"…Ти чому мені такі питання ставиш ? Ти розумієш, що наші розмови перехоплюють?.. Навіщо так було робити?.. П***ець, бл**ь. Ви ж усе жартома сприймаєте» — обурюється окупант у новому записі й просить дівчину поставити на телефон "заглушку", а також побоюється, як би їхню теперішню розмову знову не перехопили.