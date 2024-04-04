Кемерон виключив відправку британських військ в Україну

Про це він сказав у подкасті BBC Ukrainecast.

Він визнав, що "війну буде програно, якщо союзники не втрутяться". Але на запитання, чи повинні західні країни відправляти війська в Україну, Кемерон відповів: "Ні".

За його словами, військові НАТО не повинні ставати мішенню для російського диктатора Володимира Путіна.

Міністр повідомив, що наступного тижня він здійснить свій другий візит до США відтоді, як очолив МЗС, і закликатиме конгрес надати більшу фінансову підтримку, яка "може змінити хід подій" в Україні.

"Якщо ми зможемо отримати ці гроші з конгресу США, якщо ми зможемо надати Україні необхідну зброю, якщо ми зможемо показати Путіну, що він не може нас перечекати, і що Україна збирається дати відсіч і відвоювати більше своєї території. Якщо ми зможемо зробити все це, хто б не прийшов до влади в листопаді (маються на увазі вибори президента США, - ред.), ми подивимося на ситуацію в Україні і... подивимося на те, що все більше і більше членів НАТО витрачають 2% свого ВВП на оборону, і скажемо: це історія успіху. Я хочу інвестувати в цей успіх", - заявив Кемерон.

Він зазначив, що готовий співпрацювати з будь-яким президентом, який прийде до влади в США.