Новий законопроєкт №10449 щодо мобілізації: які зміни пропонує внести Кабмін щодо студентів

Кабмін наприкінці січня 2024 року передав до Верховної Ради актуалізовану версію проєкту Закону №10449 про мобілізацію та проходження військової служби. Цю інформацію було оприлюднено на офіційному вебпорталі Верховної Ради України.

У Міноборони зазначають, що оновлена версія документа враховує всі дискусійні питання та зауваження, забезпечуючи більш широке та компетентне врахування аспектів, пов'язаних із мобілізаційними процесами, обліком і військовою службою. "Коментарі та зауваження до законопроєкту враховані спільно з Генеральним штабом, Урядом та народними депутатами", – повідомили в Міноборони.

Мобілізація студентів, аспірантів і викладачів

Як і в попередній редакції, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації на особливий період студенти денної або дуальної форми, які здобувають професійну або професійно-технічну, фахову передвищу та вищу освіту. За умови, що цей рівень освіти є вищим за попередньо здобутий (частина друга статті 10 ЗУ "Про освіту" визначає цей порядок). Включно з докторантами й тими, хто проходить інтернатуру.

Однак в оновленому законопроєкті зазначається, що винятком є аспіранти, які навчаються за контрактом за кошти фізичних або юридичних осіб. Тобто, аспірати, які здобувають освіту за денною або дуальною формами навчання, не підлягають призову на службу, а ті, хто навчається за контрактом, можуть бути мобілізовані.

Не підлягають призову на службу під час мобілізації наукові працівники установ вищої або передвищої освіти й наукових організацій, які мають науковий ступінь. Також педагогічні працівники в закладах фахової передвищої, професійної, професійно-технічної та загальної середньої освіти, за умови їхньої роботи у відповідних закладах або організаціях не менше ніж на 0,75 ставки.

Що відомо про законопроєкт про мобілізацію

19 грудня 2023 року Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.

25 грудня Кабмін вніс до Ради законопроєкт №10378 про вдосконалення процедури мобілізації.

8 січня 2024 року на засіданні Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики. Водночас до Ради подали ще чотири альтернативних законопроєкти про мобілізацію.

11 січня законопроєкт про мобілізацію повернули уряду на доопрацювання без розгляду в парламенті.

30 січня Кабінет Міністрів України зареєстрував у Верховній Раді України проєкт закону №10449 про зміни щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку.