Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Новий законопроєкт №10449 щодо мобілізації: які зміни пропонує внести Кабмін щодо студентів

Новий законопроєкт №10449 щодо мобілізації: які зміни пропонує внести Кабмін щодо студентів

1 лютого, 2024 четвер
09:33
Суспільство Новий законопроєкт про мобілізацію: які зміни чекають на студентів

Питання мобілізації та відстрочки для здобувачів вищої освіти порушувалося неодноразово. Які зміни тепер пропонує внести Кабінет Міністрів України

Кабмін наприкінці січня 2024 року передав до Верховної Ради актуалізовану версію проєкту Закону №10449 про мобілізацію та проходження військової служби. Цю інформацію було оприлюднено на офіційному вебпорталі Верховної Ради України.

У Міноборони зазначають, що оновлена версія документа враховує всі дискусійні питання та зауваження, забезпечуючи більш широке та компетентне врахування аспектів, пов'язаних із мобілізаційними процесами, обліком і військовою службою. "Коментарі та зауваження до законопроєкту враховані спільно з Генеральним штабом, Урядом та народними депутатами", – повідомили в Міноборони.

Мобілізація студентів, аспірантів і викладачів

Як і в попередній редакції, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації на особливий період студенти денної або дуальної форми, які здобувають професійну або професійно-технічну, фахову передвищу та вищу освіту. За умови, що цей рівень освіти є вищим за попередньо здобутий (частина друга статті 10 ЗУ "Про освіту" визначає цей порядок). Включно з докторантами й тими, хто проходить інтернатуру.

Однак в оновленому законопроєкті зазначається, що винятком є аспіранти, які навчаються за контрактом за кошти фізичних або юридичних осіб. Тобто, аспірати, які здобувають освіту за денною або дуальною формами навчання, не підлягають призову на службу, а ті, хто навчається за контрактом, можуть бути мобілізовані.

Не підлягають призову на службу під час мобілізації наукові працівники установ вищої або передвищої освіти й наукових організацій, які мають науковий ступінь. Також педагогічні працівники в закладах фахової передвищої, професійної, професійно-технічної та загальної середньої освіти, за умови їхньої роботи у відповідних закладах або організаціях не менше ніж на 0,75 ставки.

Що відомо про законопроєкт про мобілізацію

19 грудня 2023 року Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.

25 грудня Кабмін вніс до Ради законопроєкт №10378 про вдосконалення процедури мобілізації.

8 січня 2024 року на засіданні Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики. Водночас до Ради подали ще чотири альтернативних законопроєкти про мобілізацію.

11 січня законопроєкт про мобілізацію повернули уряду на доопрацювання без розгляду в парламенті.

30 січня Кабінет Міністрів України зареєстрував у Верховній Раді України проєкт закону №10449 про зміни щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку.

Теги:
Новини
Верховна Рада
Кабмін
ЗСУ
мобілізація
Читайте також:
Віталій Гайдукевич
Автор Віталій Гайдукевич
30 січня, 2024 вiвторок
Відставку Залужного таки готували
ЗСУ, мобілізація
30 січня, 2024 вiвторок
Уряд вніс до Ради законопроєкт щодо мобілізації: подробиці
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Автор Марина Данилюк-Ярмолаєва
31 січня, 2024 середа
Звільнити Залужного. Чому Зеленський хоче обезголовити армію у війні з РФ?
Київ
+5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.54
    Купівля 37.54
    Продаж 38.14
  • EUR
    Купівля 40.72
    Продаж 41.67
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
1 лютого
10:32
У полоні РФ залишаються понад 900 азовців, - Редіс
10:23
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 1 лютого: скільки коштують долар, євро і злотий
10:10
Мелітополь
Федоров: росіяни збільшать терор в окупації перед псевдовиборами Путіна
10:07
хвороба
За тиждень в Україні захворіли на коронавірус, ГРВІ та грип понад 186 тис. людей, - МОЗ
10:06
Збір на FPV-дрони для окремого взводу безпілотних авіаційних комплексів "САПСАН" 
10:05
OPINION
Олексій Голобуцький
Демонтаж Росії став напрямком роботи українського уряду
09:58
прикордонний пункт "Нарва"
Влада Естонії закрила для автомобілів прикордонний пункт із Росією
09:49
Рустем Умєров
Україна у 2024 році планує виробити сотні тисяч дронів різних типів, - Умєров
09:38
хімічна атака
Україна заявила в ОБСЄ про 626 хімічних атак ворога проти ЗСУ
09:27
Ексклюзив
На фото: Ударні коптери Vampire від компанії SkyFall
Дрон "Баба Яга": військовий Волков розповів про те, як гексакоптер став нічним кошмаром окупантів
09:16
на фото: тролейбус
У Херсоні через нічні обстріли частково відсутнє електропостачання: тролейбуси не вийшли на маршрут
09:00
Румунія, прапор Румунії
Після України наступна ціль РФ - Молдова, будуть проблеми на Балканах, - очільник генштабу Румунії
08:54
Держдепартамент США
США не виступають проти членства України в НАТО, - Держдеп
08:45
Ексклюзив
корабель "Павел Державін"
У ВМС ЗСУ розповіли про кількість російських суден, які перебувають на ремонті
08:31
Валерій Залужний
Зеленський оголосить про звільнення Залужного протягом кількох днів, - CNN
08:19
Ексклюзив
окупант Бердянськ
"Епідемія - проблема виключно місцевих": у Бердянській райраді розповіли про медицину в окупації
08:13
хакер
Не лише політичні та військові цілі: хакери з Китаю прагнуть уразити критично важливу інфраструктуру США, - ФБР
08:12
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус
"Імперські амбіції Путіна ще не вичерпуються": Пісторіус заявив, що потрібно допомагати Україні та забезпечити бундесвер
08:04
OPINION
Олексій Панич
Зеленський — Залужний. Президент має визнати межі своєї компетенції
07:56
Оновлено
ЗСУ, мобільні вогневі групи ППО
Тисяча окупантів, 12 танків та 33 артсистеми: втрати Росії за добу повномасштабної війни
07:50
Оновлено
Чорноморський флот РФ
Окупанти вивели у Чорне море 12 кораблів: скільки серед них ракетоносіїв
07:47
посольство США
Відповідь США на удари в Йорданії стане кампанією в кількох країнах, - NBC
07:46
Україна Японія
Україна отримала $390 мільйонів від Японії в рамках проєктів Світового банку
07:45
Інфографіка
дрон Trinity
Дрони, що сканують сотні гектарів території: що відомо про БпЛА Trinity, які німці безкоштовно передали Україні
07:27
Оновлено
Харківщина. Лікарня
Росіяни вночі атакували Україну "шахедами" та вдарили КАБ по лікарні на Куп'янщині: є поранені
07:15
сили ППО
Українська ППО знищила два ворожі "шахеди"
07:08
Оновлено
безпілотник, дрон
Міноборони РФ звинуватило Україну в атаці 11 дронів на три області
06:50
ІЛ-76
На тлі заяви Путіна щодо падіння Іл-76 через Patriot: держдума РФ звернеться до конгресменів США
06:37
Атомний авіаносець США Carl Vinson
США вдарили по безпілотниках хуситів у Ємені
06:22
"Атеш" провів диверсію на залізниці в Тамбовській області, через яку окупанти перевозили ракети
05:59
Ілон Маск
У США суд скасував рішення керівництва Tesla заплатити Маску $55,8 млрд
05:38
F-35
Туреччина може отримати F-35 у разі відмови від російських систем ППО, - Кірбі
05:10
Єнс Столтенберг
Генсек НАТО в ході візиту у США зустрівся з республіканцями щодо надання допомоги Україні
04:42
Дмитро Овсянніков Крим Велика Британія кримінал санкції проти Росії
У Британії затримали окупаційного ексгубернатора Севастополя Овсяннікова, - The Times
04:14
Дональд Трамп
Буданов не вважає Трампа прихильником Росії: "Це повна нісенітниця"
03:46
марш у Лондоні 24.02.2023
Мінтранспорту Британії вважає, що немає перешкод для передачі списаних автомобілів Україні
03:18
Туреччина
Санкції та штрафи: у Туреччині повідомили про покарання суден РФ, що прямують з Криму
02:22
Володимир Зеленський, Давос
До обговорення української Формули миру в Давосі долучились 83 країни, - заява ЄС
01:54
Генсек НАТО Єнс Столтенберг
Столтенберга висунули на здобуття Нобелівської премії миру за спроби зупинити війну в Україні
01:26
Кирило Буданов
Гіпотетично у нас є план ударів: Буданов прокоментував обстріли важливих об'єктів на території РФ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV