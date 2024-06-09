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Представник Вірменії заявив у Бучі, що пишається ЗСУ. Лавров направив ноту протесту

9 червня, 2024 неділя
18:54
Війна з Росією Вірменська делегація у Бучі (31 травня 2024 року)

Росії не сподобалися відвідини київського передмістя Буча офіційною вірменською делегацією та зроблені там заяви її представників

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Міністерство закордонних справ РФ направило вірменським колегам ноту протесту після відвідування вірменською делегацією Бучі, заявила сьогодні, 9 червня 2024 року, представниця МЗС РФ Марія Захарова у коментарі News.ru.

"Розцінюємо відвідування міста Бучі головами столичного адміністративного району Нор-Норк Тиграном Тер-Маргаряном та вірменської дипмісії Володимиром Карапетяном як відверто недружній крок із боку офіційного Єревана. Стурбовані передачею ними допомоги на потреби ЗСУ та зробленими там неприпустимими висловлюваннями на адресу Росії. Направили ноту протесту до МЗС Вірменії", - сказала Захарова.

Що представники Вірменії говорили та робили у Бучі

Посол Вірменії в Україні Володимир Карапетян та голова адміністративного району Нор Норк міста Єреван Тигран Тер-Маргарян завітали до Бучі 31 травня.

Під час зустрічі з міським головою Анатолієм Федоруком вони обговорили можливість налагодження співпраці між Бучанською громадою та районом Нор Норк міста Єреван.

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Вірменська делегація також передала "гуманітарну допомогу у вигляді лікарських засобів для медичних закладів вторинної ланки Бучі", зазначалося на фейсбуці міськради Бучі. Про "допомогу на потреби ЗСУ", про яку каже Захарова, в прес-релізі не йшлося.

"Ми пишаємося мужністю українського народу, який відстоює свою свободу та незалежність на полі бою. Місто Єреван та район Нор Норк завжди будуть підтримувати Бучу та інші громади, постраждалі від російської агресії. Ця гуманітарна допомога - лише маленька частка нашої солідарності", - наголосив при цьому Тигран Тер-Маргарян.

Вірменські гості вшанували пам'ять жертв російської окупації біля меморіалу на пошану 509-ти вбитих цивільних.

Що не так у взаєминах Вірменії з РФ

Після того, як уряд Вірменії очолив прозахідний демократично обраний прем'єр Нікол Пашинян, стосунки Єревана та Москви помітно охололи.

У Другій карабаській війні восени 2020 року, за підсумками якої Вірменія повністю втратила Нагірний Карабах, РФ не стала допомагати вірменам. 

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При цьому Кремль активно підтримує опозиційні до Пашиняна сили, невдоволені втратами території за його правління. Ними проводяться мітингі, акції громадської непокори, утримуються інформресурси.

Зі свого боку влада Вірменії заморозила членство в ОДКБ та всупереч позиції РФ стала отримувати озброєння від Франції.

І 2023-го, і 2024 року Пашинян наголошував, що у війні проти України Вірменія "не є союзником Росії", але водночас вірменське керівництво ще жодного разу не засудило прямо дії РФ в Україні.

Теги:
Росія
МЗС
Київщина
Сергій Лавров
ЗСУ
Вірменія
Буча
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