Спецслужби Грузії попередили про можливі провокації із загиблими у день виборів президента. Зурабішвілі відреагувала

Про це повідомляє News Georgia та SOVA.

"Організатори деструктивної та злочинної діяльності планують перешкодити виборчому процесу президента Грузії 14 грудня 2024 року. З цією метою організатори злочину розглядають можливість максимального загострення ситуації, для чого повинні загинути 2-3 людини", - кажуть у службі держбезпеки Грузії.

Там також заявили, що "загострення" ситуації може початися у вівторок та, можливо, триватиме до пʼятниці.

Водночас грузинська влада стверджує, що реалізація процесів здійснюється місцевими субʼєктами, яких координують спецслужби іноземних країн.

"Існуючий план опрацьовується за сценаріями, характерними для "кольорових революцій", що включають різні ритуальні сцени та поступові руйнування, що закінчуються вбивствами мирного населення з метою ескалації подій. Підтвердженням цього є пошкодження камер зовнішнього спостереження деструктивними групами в масках, як у зоні протесту, так і на прилеглих територіях, що служить єдиній меті — ускладнити виявлення винних у злочинних діях", - заявили у службі держбезпеки.

Реакція президентки

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі назвала заяву влади про "провокації" "психологічним терором громадян".

"Заява СДБ повинна розглядатися як порушення прав людини. Це прокрутка якихось сценаріїв, у які входять "трупи". Це — психологічний терор громадян. У той час, коли на вулицях проходять мирні акції протесту, вчора ввечері (9 грудня, — ред.) добре було видно, що, коли немає "тітушок" та інших, акції протесту проходять дуже мирно, і нічого подібного не відбувається", - наголосила вона.

Що відбувається в Грузії

26 жовтня 2024 року в Грузії пройшли чергові парламентські вибори. Як свідчать результати, оприлюднені центрвиборчкомом, перемогу здобула правляча партія "Грузинська мрія". Депутати "Мрії" проголосували за проведення 14 грудня так званих виборів президента. Інавгурація новообраного президента в такому разі пройде 29 грудня. Таким чином, країна може зустріти новий 2025 рік уже з новим очільником держави.

Однак результати виборів не були визнані опозиційними партіями, президенткою Саломе Зурабішвілі та країнами Заходу, які висловили занепокоєння щодо легітимності виборів.

Проте партія Іванішвілі вже висунула на посаду №1 в грузинській державі колишнього футболіста Михаїла Кавелашвілі, який не має вищої освіти й може нецензурно висловлюватися на публіці. Політологи називають спортсмена "ручною" кандидатурою Іванішвілі.

При цьому партія 28 листопада "Мрія" оголосила про відмову від політичного курсу на входження до складу Європейського Союзу, а державні пропагандисти виступають у медіа з тезами про необхідність повернення до вивчення російської мови та культури.

Усе це супроводжується безперервними вуличними протестами, які жорстоко придушуються поліцейським спецназом, одначе організовуються знову й знову в найбільших містах. Найактивніше грузинська опозиція діє на вулиці останні чотири дні та чотири ночі, з 28 листопада.

Під час протесту в Тбілісі затримали одного з лідерів опозиційної коаліції "За зміни" Зураба Гірчі Джапарідзе. Загалом МВС країни оголосило про 224 затриманих.

В ніч на 3 грудня у столиці Грузії та інших містах продовжились масштабні протести. Зокрема, на протест вийшли студенти професійних училищ, вони мали плакати з гаслами "Вперед до Європи" та "Ми обираємо європейський шлях".

У Тбілісі в офісах грузинської опозиції відбулись обшуки за статтею про організацію групового насилля: затримали лідера коаліції "За зміни" Ніка Гварамія та її члена Гела Хасая.

Станом на ніч суботи, 7 грудня, біля будівлі грузинського парламенту у Тбілісі тривав багатотисячний мітинг, для його розгону влада залучила спецпризначенців.

8 грудня у Тбілісі на проспекті Руставелі, де проходять проєвропейські мітинги, встановили новорічну ялинку.

У ніч проти вівторка, 10 грудня, перед будівлею парламенту Грузії активісти спалили символічну труну, яка містила ляльку із зображенням лідера провладної партії "Грузинська мрія" Бідзіни Іванішвілі.