Теорія успіху України багато в чому залежить від США, - американський політик Фрід

Про це він заявив в етері Еспресо

"Україна має всі підстави бути обуреною постачанням Північною Кореєю та Іраном військового обладнання Росії. Сьогодні вранці на американському телебаченні я почув, як Радек Сікорський, міністр закордонних справ Польщі, описав реальний сценарій успіху України у цій війні. Цей сценарій передбачає виділення США коштів на допомогу українським військовим. З цими коштами українські сили зможуть стримувати росіян на суші. Однак, якщо ми надамо їм ракети ATACMS, вони зможуть уражати російські логістичні та інші військові об'єкти в Криму та окупованій Україні, зайнявши більш вигідну для себе військову позицію, можливо, ще до саміту НАТО цього літа. Це реальний сценарій успіху", - пояснив Фрід.

Політик наголосив, що посилення Заходом допомоги Україні дозволить завершити цю війну на українських умовах. Він наголосив, що західні союзники мають дати зрозуміти Путіну, що цю війну він не виграє.

"Тож якщо українці стримуватимуть росіян на суші, так успішно як вони відтіснили російський Чорноморський флот за допомогою ударів з більшої дальності, тоді уже можна буде побачити, як час почне працювати проти Росії. Російська економіка вже перебуває у стресовому стані. Якщо ми зможемо посилити цей стрес і дати зрозуміти Путіну, що він не зможе виграти свою війну, то шанси для України на більш сприятливе завершення цієї війни однозначно зростуть. Це правдоподібна теорія українського успіху, яка багато в чому залежить від США. Україна зможе виграти цю війну за умови допомоги та підтримки з боку її друзів на Заході", - додав він.