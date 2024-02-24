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Війна з Росією: хроніка
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Ексклюзив

Теорія успіху України багато в чому залежить від США, - американський політик Фрід

24 лютого, 2024 субота
17:17
Війна з Росією Зеленський Байден

Екс-координатор департаменту США з питань санаційної політики Даніель Фрід вважає, що Україна зможе виграти цю війну за умови допомоги та підтримки з боку її друзів на Заході

Про це він заявив в етері Еспресо

"Україна має всі підстави бути обуреною постачанням Північною Кореєю та Іраном військового обладнання Росії. Сьогодні вранці на американському телебаченні я почув, як Радек Сікорський, міністр закордонних справ Польщі, описав реальний сценарій успіху України у цій війні. Цей сценарій передбачає виділення США коштів на допомогу українським військовим. З цими коштами українські сили зможуть стримувати росіян на суші. Однак, якщо ми надамо їм ракети ATACMS, вони зможуть уражати російські логістичні та інші військові об'єкти в Криму та окупованій Україні, зайнявши більш вигідну для себе військову позицію, можливо, ще до саміту НАТО цього літа. Це реальний сценарій успіху", - пояснив Фрід.

Політик наголосив, що посилення Заходом допомоги Україні дозволить завершити цю війну на українських умовах. Він наголосив, що західні союзники мають дати зрозуміти Путіну, що цю війну він не виграє.

"Тож якщо українці стримуватимуть росіян на суші, так успішно як вони відтіснили російський Чорноморський флот за допомогою ударів з більшої дальності, тоді уже можна буде побачити, як час почне працювати проти Росії. Російська економіка вже перебуває у стресовому стані. Якщо ми зможемо посилити цей стрес і дати зрозуміти Путіну, що він не зможе виграти свою війну, то шанси для України на більш сприятливе завершення цієї війни однозначно зростуть. Це правдоподібна теорія українського успіху, яка багато в чому залежить від США. Україна зможе виграти цю війну за умови допомоги та підтримки з боку її друзів на Заході", - додав він.

  • 8 лютого за розгляд проєкту закону з зовнішньою допомогою загальним обсягом $95 мільярдів віддали голоси 67 сенаторів. Після узгодження поправок сенат мав проголосувати по суті законопроєкту та передати його на розгляд палати представників.
  • У ніч на 13 лютого сенат США припинив дебати щодо допомоги Україні, що відкрило шлях до основного голосування.
  • 13 лютого сенат США проголосував за законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню. Тепер рішення за палатою представників.
  • 14 лютого спікер палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що наразі республіканці не мають у планах голосувати за законопроєкт щодо допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню, адже США мають подбати про свої проблеми, перш ніж розв’язувати їх у всьому світі.
  • 16 лютого палата представників США пішла на канікули до кінця лютого, вони не проголосували за ухвалений сенатом законопроєкт із пакетом допомоги Україні.
  • 19 лютого президент США Джо Байден заявив, що готовий зустрітися зі спікером палати представників Майком Джонсоном, аби обговорити законопроєкт щодо допомоги Україні.
  • 21 лютого президент США Джо Байден назвав пакет допомоги Україні на 60 млрд доларів "однією з найпотужніших речей проти Путіна" і закликав спікера палати представників Майка Джонсона поставити законопроєкт на голосування.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
окуповані території
окупанти
США
допомога США Україні
зброя для України
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