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Війна з Росією: хроніка
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Це питання виживання: Портников представив два варіанти замороження конфлікту з Росією

15 червня, 2024 субота
21:55
Війна з Росією Віталій Портников

Журналіст Віталій Портников вважає, що чим більшою буде підтримка світу у війні України з Росією, тим є більше шансів на політичне повернення територій

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Таку думку він висловив у етері Еспресо.

"Я думаю, що тут важлива термінологія. Саміт миру. Якби його назвали Саміт підтримки - можливо він ні у кого б не викликав суперечливих емоцій. Абсолютно очевидно, що Саміт миру у Швейцарії не може призвести до миру. Ідея мирної угоди Росії та України є недосяжною, як і про мир як політичне рішення. Потрібно відкинути у власних головах на наступні десятиріччя XXI сторіччя. Миру між Росією та Україною не буде, мир між Росією та Україною недосяжний. Але чим більшою буде підтримка України з боку світу, тим більше є шансів, по-перше, переведення війни високої інтенсивності у низьку інтенсивність - це означає менша кількість жертв у наступні роки, бомбардувань, повернення життя до більшої нормальності у 20-30 роки XXI століття. По-друге, це може означати припинення війни низької інтенсивності", - вважає Портников.

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За його словами, замороження конфлікту, ідея якого нікому не подобається, може бути єдиним шансом вижити як для України, так і для Росії.

"Ми в принципі можемо бачити, що в тій ситуації у якій знаходимося, можемо досягати своїх цілей, але ж замороження теж може бути на різних умовах. Замороження в якому ми отримуємо гарантії безпеки - це зовсім не те заморожене в якому ми їх не отримуємо. Що таке замороження конфлікту з гарантіями безпеки? Україну запрошують до НАТО, гарантії безпеки на цій території, яку ми наразі контролюємо (важливо, щоб вони були більшим), але у війну ніхто не може сказати, що відбуватиметься в майбутньому. Це означає, що ми виходимо на трек: повернення наших територій політичним шляхом, ми частина оборонного союзу і наші союзники теж будуть робити все, щоб ці території повернути політичним шляхом. Тобто тиск на Росію буде продовжуватися і після цього припинення вогню", - припускає журналіст.

Водночас Портников наголошує, що може бути інший варіант замороження - припинення вогню на певний час, а після наступної атаки Україна нічого не отримує від безпекових угод.

"Це питання виживання, бо ми розуміємо, що це війна, яка дасть відповідь на питання, чи буде у наступні роки існувати на політичній мапі світу Українська держава, чи Російська Федерація охопить всі кордони та почне втілювати у життя проєкт "Радянський Союз 2.0". Дуже проста річ, яка може обернутися новими мільйонами біженців і новими сотнями тисяч жертв - це теж реальність. Значить чим більшою буде підтримка світу, тим менше у Росії буде шансів заморозити конфлікт на власних умовах", - підсумував медійник.

Що відомо про Саміт миру та заяви представників країн

15 червня у швейцарському місті Бюргеншток розпочався Глобальний саміт миру. На заході присутні 100 делегацій - 92 країн і 8 міжнародних організацій.

Президент України Володимир Зеленський окреслив три пункти, на яких буде зосереджений Глобальний саміт миру. Першим пунктом, за словами Зеленського, є радіаційна та ядерна безпека. Другий - продовольча безпека. А третій - це звільнення полонених і депортованих осіб.

Зеленський заявив, що мирний план буде представлений Росії, після того, як його узгодять країни у межах першого Саміту миру.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що рішення про припинення вогню, без офіційних перемовин, приведе до замороженого конфлікту та буде небезпечним для України та Європи загалом.

Міністр закордонних справ України (2007-2009), керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко прокоментував виступ президентки Швейцарії Віоли Амгерд під час Глобального саміту миру: "Вона говорить про те, що головною метою цього зібрання, сьогоднішньої та завтрашньої конференції буде підготувати ґрунт для того, щоб Україна й Росія сіли за стіл переговорів. Уявляєте, яка дитяча наївність рівня, справді, десяткового не більше, далі вже діти стають трошки розумнішими".

Теги:
Суспільство
Україна
Радянський Союз
Віталій Портников
підтримка України
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