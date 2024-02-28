"В чому Макрон не має рації?": посол України про заяву щодо відправку військ Заходу на війну

Про це дипломат сказав в етері програми УП.Підсумки, повідомляє ЄП.

Омельченко вважає, що заяви Макрона відображають глибоке розуміння загрози європейській безпеці. Як приклад він навів формат "Рамштайн", де 50 країн допомагають Україні у війні проти РФ.

"Якщо вони справді вірять, що ми захищаємо не тільки себе, а що ми захищаємо Європу та європейські цінності, стійкість європейського континенту, то тоді треба діяти. І в чому Макрон не має рації?" – додав посол.

Він вважає, що такі заяви – "це початок процесу".

"Я вам можу засвідчити, що ці думки носяться в європейському повітрі. І те, що Макрон каже, що динаміка подій не може виключати будь-яких дій – це початок процесу", – додав Омельченко.

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Посол України у Франції також нагадав заяви Макрона про деякі країни, які раніше виключали постачання Києву спочатку снарядів, потім танків, потім – далекобійної зброї та артилерії.

"А зараз представники тих самих країн вже всерйоз обговорюють далекобійну зброю дальнього ураження. Тобто все можливо. І Україна вже багато викликів долала. Це початок процесу. Будьмо оптимістами, зберігаймо надію і впевненість в собі, в наших партнерах", - підсумував він.