Ніхто не хоче під санкції, тому викрадене Росією українське зерно не купують, - нардеп Соломчук
Народний депутат від "Слуги Народу" Дмитро Соломчук вважає, що ніхто у світі не хоче купувати крадене Росією українське зерно, щоб не потрапити під санкції та ізоляцію
Політик висловив таку думку в етері телеканалу "Еспресо".
"Єгипет відмовився купувати крадене Росією українське зерно. Інші країни також відмовляються, адже ніхто не хоче потрапити під санкції та ізоляцію у світі тому, що буде купувати крадене. Міністерство закордонних справ України працює з країнами - дивиться, куди кораблі з краденим українським зерном прямують", - зазначив Соломчук.
Нардеп додав, що російські кораблі з краденим українським зерном дрейфують морем, адже не можуть знайти, кому б його продати.
"Те зерно, ті овочі, що вантажаться у Севастополі, напевно, що є краденими. Адже інших запасів там не було. На сьогодні російські кораблі з краденим українським зерном вивантажитися не можуть. Тому стоять у морі й шукають із ким би домовитися. Але все безуспішно", - зауважив Дмитро Соломчук.
- 23 квітня омбудсман Людмила Денісова розповіла, що росіяни вивозять до Криму українське зерно та погрожують тюрмою аграріям.
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- Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія намагається продати українське зерно, яке викрала.
- 10 травня головне управління розвідки Міноборони розповіло, що Росія переправляє награбоване в Україні зерно до Сирії та країн Близького Сходу.
- 10 травня Запорізька ОВА повідомила, що росіяни вивезли до тимчасово окупованого Криму зерно з Енергодара і крадуть овочі та насіння соняшника.
- 11 травня Україна застерегла світ від придбання награбованого Росією українського зерна.
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