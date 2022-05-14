Політик висловив таку думку в етері телеканалу "Еспресо".

"Єгипет відмовився купувати крадене Росією українське зерно. Інші країни також відмовляються, адже ніхто не хоче потрапити під санкції та ізоляцію у світі тому, що буде купувати крадене. Міністерство закордонних справ України працює з країнами - дивиться, куди кораблі з краденим українським зерном прямують", - зазначив Соломчук.

Нардеп додав, що російські кораблі з краденим українським зерном дрейфують морем, адже не можуть знайти, кому б його продати.

"Те зерно, ті овочі, що вантажаться у Севастополі, напевно, що є краденими. Адже інших запасів там не було. На сьогодні російські кораблі з краденим українським зерном вивантажитися не можуть. Тому стоять у морі й шукають із ким би домовитися. Але все безуспішно", - зауважив Дмитро Соломчук.

23 квітня омбудсман Людмила Денісова розповіла, що росіяни вивозять до Криму українське зерно та погрожують тюрмою аграріям.

24 квітня Центр при РНБО повідомив, що окупанти викрадають в українських фермерів зерно, намагаючись спричинити продовольчу кризу в Україні.

4 травня очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що росіяни вивезли з Луганщини близько 100 тис. тонн зерна.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія намагається продати українське зерно, яке викрала.

10 травня головне управління розвідки Міноборони розповіло, що Росія переправляє награбоване в Україні зерно до Сирії та країн Близького Сходу.

10 травня Запорізька ОВА повідомила, що росіяни вивезли до тимчасово окупованого Криму зерно з Енергодара і крадуть овочі та насіння соняшника.

11 травня Україна застерегла світ від придбання награбованого Росією українського зерна.

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