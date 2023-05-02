"Очевидна відсутність культурної дипломатії на державному рівні", – кінорежисер Васянович
Валентин Васянович прокоментував у інтерв’ю Еспресо причини та наслідки браку українських картин на цьогорічному Каннському кінофестивалі
За його словами причини такої ситуації – відсутність правильної комунікації на рівні держави, потужне лобі російського кіно в Європі та прагнення європейців уникнути протестних акцій наших митців із нагадування про війну.
"Минулого року представники України артикулювали правильні месседжі, але порушували спокій європейців. І тепер ті хочуть перебувати у своєму ідилічному світі із реверансами і менуетами без наших проблем. Я іноді жартую, що умовних 40 ракет по Каннах або Парижу кардинально змінили б ставлення французів…", – зазначає Васянович.
Він також згадує відомого лобіста російського кіно Жоеля Шапрона, з яким співпрацює Каннський кінофестиваль. На цьому фоні українська культурна дипломатія програє: "Ми маємо відсутність правильної комунікації на рівні держави – Держкіно та інших інституцій. Там немає людей, які у стані це робити якісно".
Наслідком цього, на думку режисера, є невикористані шанси і те, що Європа закрилася.
- Каннський кінофестиваль відбудеться із 16 по 27 травня. Цього року у Каннах покажуть два фільми про Україну: документальний фільм польського режисера Мачека Хамела "Звідки куди", спільного виробництва Польщі, Франції та України та короткометражку "Як це було" польського режисера Даміана Коцюри і українки Анастасії Солоневич.
- У 2022 році на Каннському кінофестивалю було велике українське представництво. Фільм "Памфір" взяв участь у Двотижневику режисерів, "Бачення метелика" – в основному конкурсі. У різних секціях також були представлені фільми у розробці "Я – космос", "Коли нам було 15", "Маріуполіс-2", "Ти мене любиш?", "Редакція", "Ля Палісіада", "Я, Ніна" та інші. Одразу чотири фільми були показані в документальній секції.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.39
Купівля 37.39Продаж 37.99
-
EUR
Купівля 40.87Продаж 41.73
- Актуальне
- Важливе