За його словами причини такої ситуації – відсутність правильної комунікації на рівні держави, потужне лобі російського кіно в Європі та прагнення європейців уникнути протестних акцій наших митців із нагадування про війну.

"Минулого року представники України артикулювали правильні месседжі, але порушували спокій європейців. І тепер ті хочуть перебувати у своєму ідилічному світі із реверансами і менуетами без наших проблем. Я іноді жартую, що умовних 40 ракет по Каннах або Парижу кардинально змінили б ставлення французів…", – зазначає Васянович.

Він також згадує відомого лобіста російського кіно Жоеля Шапрона, з яким співпрацює Каннський кінофестиваль. На цьому фоні українська культурна дипломатія програє: "Ми маємо відсутність правильної комунікації на рівні держави – Держкіно та інших інституцій. Там немає людей, які у стані це робити якісно".

Наслідком цього, на думку режисера, є невикористані шанси і те, що Європа закрилася.

Каннський кінофестиваль відбудеться із 16 по 27 травня. Цього року у Каннах покажуть два фільми про Україну: документальний фільм польського режисера Мачека Хамела "Звідки куди", спільного виробництва Польщі, Франції та України та короткометражку "Як це було" польського режисера Даміана Коцюри і українки Анастасії Солоневич.