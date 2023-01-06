Про це він розповів в етері Еспресо.



"Відбуваються різноспрямовані процеси у тимчасово окупованих містах на Юівдні України. З одного боку йде цементація влади окупантів на лівобережжі Херсонщини: витіснили гривню, примушують перереєстровуватися підприємців, вносять у свої бази даних підприємства та власність, накопичують якісь ресурси у лісовій зоні, використовують стару промислову інфраструктуру та різні природні об'єкти. А з іншого боку, з'явилися повідомлення від самовидців про те, що стоять автобуси й водії чітко знають, що вони будуть евакуйовувати. Можливо, буде виїзд колаборантів з Генічеська та Скадовська, бо їх багато втекло саме у ці міста. Росіяни тримають постійний запас транспортних засобів для того, щоб швидко евакуювати тих, кого вважають за потрібним", - розказав аналітик.



Сергій Данилов підсумував, що окупанти демонструють впевненість і водночас, наприклад, у тій же Чаплинці нікого з верхівки колаборантів вже не залишилося; і так по багатьох локаціях, або частина втікла, або за потреби будуть організовано вивозити.

26 грудня 2022 року у Генічеську, що на Херсонщині, росіяни почали перекидати окупаційну поліцію на лівий берег області та залучати до чергування на блокпостах

Також депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань розказав, що у Генічеську окупанти проводять приховану мобілізацію під виглядом набору до поліції

28 грудня 2022 року Центр національного спротиву повідомляв, що у тимчасово окупованому Генічеську Херсонської області росіяни формують списки нерухомого майна, власники якого евакуювались з регіону

2 січня Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень, повідомляв, що у Генічеську та Скадовську росіяни намагаються в різний спосіб купити лояльність місцевого населення

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