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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією Окупанти тримають постійний запас транспорту на лівобережжі Херсонщини, щоб за потреби швидко евакуюватися, - експерт-міжнародник Данилов
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Окупанти тримають постійний запас транспорту на лівобережжі Херсонщини, щоб за потреби швидко евакуюватися, - експерт-міжнародник Данилов

6 січня, 2023 п'ятниця
17:26
війна з Росією окупанти

Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень, який уважно відстежує ситуацію на Півдні України, зазначив, що з одного боку росіяни цементують свою владу на тимчасово окупованих територіях, а з іншого - тримають автобуси для евакуації

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Відбуваються різноспрямовані процеси у тимчасово окупованих містах на Юівдні України. З одного боку йде цементація влади окупантів на лівобережжі Херсонщини: витіснили гривню, примушують перереєстровуватися підприємців, вносять у свої бази даних підприємства та власність, накопичують якісь ресурси у лісовій зоні, використовують стару промислову інфраструктуру та різні природні об'єкти. А з іншого боку, з'явилися повідомлення від самовидців про те, що стоять автобуси й водії чітко знають, що вони будуть евакуйовувати. Можливо, буде виїзд колаборантів з Генічеська та Скадовська, бо їх багато втекло саме у ці міста. Росіяни тримають постійний запас транспортних засобів для того, щоб швидко евакуювати тих, кого вважають за потрібним", - розказав аналітик.

Сергій Данилов підсумував, що окупанти демонструють впевненість і водночас, наприклад, у тій же Чаплинці нікого з верхівки колаборантів вже не залишилося; і так по багатьох локаціях, або частина втікла, або за потреби будуть організовано вивозити.

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