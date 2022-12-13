Про це повідомляє Мінагрополітики.

Заступник міністра аграрної політики та продовольства України Маркіян Дмитрасевич зазначив, що понад 80 суден чекають від трьох до п'яти тижнів, аби пройти так звану інспекцію. За словами чиновника, Україна неодноразово пропонувала внести зміни в частині роботи інспекцій, а саме збільшити кількість команд, які виконують такі перевірки і скасувати інспекцію суден на "вихід", оскільки вони вже перевіряються на "вхід". Однак росіяни на ці умови не погоджуються.

"Є декілька ініціатив, які також оголошував президент України Володимир Зеленський. Насамперед для нас важливо, щоби зернова ініціатива не продовжувалася щоразу на 4 місяці – для цього її треба зробити хоча б на рік, а в кращому випадку – безстроково. Це також би дало сигнал ринку та нашим аграріям, що вони можуть експортувати свою продукцію", - сказав Дмитрасевич.

"Крім того, ми пропонуємо розширити географію зернової ініціативи на миколаївські порти. Постійні консультації за цими питаннями тривають", – додав він.

"Зернову угоду", яка дозволила відновити експорт продовольства з портів України, продовжили на 120 днів. Рішення було ухвалено 17 листопада у Стамбулі.

Туреччина, за посередництва якої було укладено "зернову угоду", хоче продовжити її термін на рік.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb