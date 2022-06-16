Політик поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Маріупольці змушені стояти у черзі по декілька днів, щоб отримати хоч якусь подачку від окупантів, щоб отримати якусь їжу. Російські окупанти вже оголосили обмеження кількості маріупольців, які можуть отримати допомогу. З липня не всі зможуть отримати гуманітарну допомогу. Тобто росіяни змушують маріупольців іти на співпрацю за отримання хоч якоїсь їжі", - зазначив Забавін.

Депутат додав, що окупанти оголосили про створення комісії, яка рахуватиме матеріальні збитки й таким чином вони намагаються заманювати маріупольців назад до окупованого міста.

"В Маріуполі продовжується геноцид українців, які там лишилися. Людям не вистачає ні їжі, ні питної води. Окупанти оголосили, що буде створену якусь комісію, яка ходитиме домівками й нараховуватиме збитки. Таким чином окупанти намагаються отримати доступ до житла маріупольців, а зачинене житло окупанти просто обкрадатимуть. Тобто це чергове заманювання людей назад у місто. Але люди не хочуть повертатися поки там діє злочинний режим російських окупантів", - зауважив Дмитро Забавін.

13 червня радник мера Петро Андрющенко повідомив, що в окупованому Маріуполі російські окупанти видаватимуть гумдопомогу лише непрацездатним, а зруйновані будинки знесуть.

Того ж дня Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що російські окупанти не можуть набрати штат в комунальну службу. Тому тепер пропонують містянам прибирати завали на вулицях та хоронити тіла у братських могилах "за їжу".

А 16 червня Андрющенко повідомив, що росіяни активізували знесення розбомблених ними ж будинків.

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