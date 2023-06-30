Про це заявив речник Держдепартаменту США Меттью Міллер під час брифінгу.

"Як я говорив раніше, рішення запросити ПВК Вагнера до Білорусі стало ще одним знаком, що режим Лукашенка віддає пріоритет інтересам Володимира Путіна перед інтересами свого народу. Присутність Вагнера ніколи не сприяла стабільності, де б вони не були", - наголосив він.

Проте у Міллера немає жодної оцінки щодо місцеперебування Євгена Пригожина чи інших посадовців Вагнера в Білорусі.

Сполучені Штати й надалі закликають країни не запрошувати до себе бойовиків Вагнера.

Чи найманці ПВК Вагнера більше не будуть воювати в Україні

Речник американського держдепу немає коментарів щодо правдивості звітів, що вагнерівці більше не будуть воювати в Україні після заколоту Пригожина у РФ. Раніше про це стверджувала українська розвідка.

"Я б сказав, що ми бачили, як війська Вагнера чинили звірства в Україні. Ми бачили, як вони атакували цивільних осіб та цивільну інфраструктуру. Тож якби це було правдою, ми, очевидно, вітали б це. Але я вважаю, що, як і завжди, із заявами, які виходять з Росії, які виходять від Вагнера, ви повинні сприймати їх з більшою часткою солі. Ми неодноразово бачили випадки, коли вони говорили одне, а робили інше, тому я думаю, що почекаю, щоб побачити – перш ніж робити будь-яку оцінку того, чи це правда, чи ні, я почекаю, щоб побачити факти і як вони розвиваються", - додав він.

Заколот Пригожина, домовленості з Лукашенком та від'їзд до Білорусі

23 червня стало відомо, що російські війська нібито завдали ракетного удару по базі ПВК Вагнера. Ватажок вагнерівців Євген Пригожин оголосив про "марш справедливості" і заявив, що 25 тисяч найманців йдуть на Москву. Бойовики зайшли у кілька областей і рухались до столиці РФ, а самій Москві на в'їзді споруджували вогневі точки, рили окопи й мобілізували усіх силовиків.

Увечері 24 червня пресслужба самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, оприлюднила текст заяви, у якій йшлося про готовність очільника ПВК Вагнера зупинити рух військових колон своїх найманців, що вже на підході до Москви, та дійти згоди з Кремлем. Про це Пригожин нібито домовився під час спілкування з Лукашенком.

Натомість фінансист ПВК повідомив, що, не дійшовши 200 км до Москви, вагнерівці зупиняють рух та повертаються до польових таборів. Диктатор РФ Володимир Путін обіцяв, що Пригожин зможе поїхати до Білорусі, а Росія закриє кримінальну справу проти нього.

26 червня Путін виступив з промовою, у якій прокоментував заколот Пригожина - президент РФ дав бійцям ПВК Вагнера три варіанти майбутніх дій.

27 червня Федеральна служба безпеки Росії повідомила про закриття кримінальної справи щодо збройного заколоту, у якій фігурує ватажок ПВК Євген Пригожин.

Того ж дня самопроголошений президент Білорусі підтвердив прибуття до країни Євгена Пригожина. За його словами, вагнерівці, які прибули разом з ним, не охоронятимуть розміщену там російську тактичну ядерну зброю.

29 червня в мережі з'явились супутникові знімки, на яких видно, що неподалік Осиповичів у Могильовській області Білорусі будують наметовий табір. Радіо Свобода припускала, що це для вагнерівців.

Детальніше про перебіг подій під час заколоту вагнерівців читайте за посиланням.