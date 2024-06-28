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Війна з Росією: хроніка
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Огляд

Переможні новини 856-го дня війни: українські десантники встановили прапор на території РФ, нацгвардійці знищили російський штурмовий літак Су-25 із ПЗРК "Ігла"

Тетяна Яворська
28 червня, 2024 п'ятниця
20:00
Перемога України переможні новини

Єгері-десантники на день Конституції оприлюднили відео, як вони встановили Держаний Прапор України в одному з населених пунктів Російської Федерації, Партизани знайшли ППО, яка прикриває дачу Путіна у Сочі

Зміст

Нацгвардійці знищили російський штурмовий літак Су-25 із ПЗРК "Ігла"

Бійці Національної гвардії України знищили ворожий штурмовий літак Су-25 із зенітно-ракетного комплексу "Ігла" на Донеччині. Гвардійці виявили ворожий Су-25, відомий також під назвою "Грач", що здійснював бойовий виліт.

Зведений розрахунок переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК) "Ігла" 31-ї бригади Національної гвардії України діяв оперативно та професійно, підкреслили у пресслужбі. "Влучним пострілом штурмовик Су-25 було збито", - наголосили у Нацгвардії.

Десантники встановили прапор над Росією

Єгері-десантники на день Конституції оприлюднили відео, як вони встановили Держаний Прапор України в одному з населених пунктів Російської Федерації. Відео оприлюднили у пресслужбі Десантно-штурмових військах ЗСУ.

Воїни 71 окремої єгерської бригади ДШВ за допомогою дрона встановили Держаний Прапор України на території Росії.

Партизани знайшли ППО, яка прикриває дачу Путіна у Сочі

Агенти партизанського руху "Атеш" виявили систему ППО "Панцир-С1", яка прикриває дачу Путіна у Сочі. Комплекс розташований за 15 км від резиденції російського диктатора.

"Призначений для захисту від повітряних загроз і включає ракети, зенітні знаряддя, а також радар виявлення і відстеження повітряних цілей. Координати: 43.534815, 39.813225. Завдяки цій інформації СОУ можуть проводити оцінку військових можливостей, розподілу сил на території Росії та планувати операції з ліквідації важливих військових об'єктів", - пише "Атеш".

24-й пакет військової допомоги для України від Фінляндії

Фінляндія оголосила про 24-й пакет військової допомоги для України на 159 млн євро

У п'ятницю, 28 червня, президент Фінляндії Александр Стубб ухвалив виділення Україні 24-го пакета військової допомоги на суму 159 млн євро, повідомляє Міністерство оборони Фінляндії.

Це вже 24-й пакет військової допомоги з Фінляндії Україні. Його обсяг - приблизно 159 мільйонів євро. Загальна вартість оборонних матеріалів, поставлених Фінляндією в Україну, на сьогодні становить 2,2 млрд євро.

Фінляндія також вирішила брати участь у бронетанковій коаліції на чолі з Польщею, Німеччиною та Італією та в коаліції з інформаційних технологій на чолі з Естонією та Люксембургом. Метою міжнародних продуктивних коаліцій є довгострокова підтримка України.

Півмільйона боєприпасів від Чехії

Україна до кінця року має отримати близько 500 тис. боєприпасів у межах ініціативи Чехії. В ініціативі наразі беруть участь 18 держав, а її кошти покривають закупівлю близько 500 тис. боєприпасів, які Україна має отримати до кінця 2024 року.

"Перші поставки боєприпасів у рамках чеської ініціативи щодо боєприпасів благополучно перебувають в Україні. Це десятки тисяч одиниць 155-мм боєприпасів, які були профінансовані Німеччиною і передані українським партнерам у другій половині червня. Це перша частина від загальної суми в 180 тис. одиниць боєприпасів, що фінансується коштом внеску Німеччини", - розповіла міністерка оборони Яна Чернохова.

Також вона висловилася, що ініціатива є ефективною та практичною допомогою Україні у боротьбі за відновлення суверенітету.

"Учора за пропозицією міністра уряд одноголосно схвалив участь Чехії в ініціативі на суму 865 млн 775 тис. крон (понад €34 млн). Виділені гроші витратять на закупівлю боєприпасів у вітчизняного постачальника, тобто в чеської компанії STV GROUP", - наголосив прем’єр Петр Фіала, додавши, що зараз не можна оголошувати дати й обсяг поставок з міркувань безпеки.

До роботи з F-16 уже готові перших 50 українських фахівців

Данія підготувала перших 50 українських фахівців для обслуговування літаків F-16. Більшість їх уже повернулись в Україну, повідомив командувач Королівських повітряних сил Данії генерал-майор Ян Дам в інтерв’ю TV2.

За його словами, більша частина вищезгаданих фахівців уже повернулася до України й очікує на прийом перших винищувачів F-16 на авіабазах.

Він також додав, що наступна група з 50 українців також незабаром розпочне навчання.

Водночас триває підготовка першої групи українських пілотів, які опановують нічні польоти, розповів Дам. Як зазначив командувач, підготовка пілотів розрахована на 6-8 місяців.

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військові
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