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Війна з Росією: хроніка
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Огляд

Переможні новини 306-го дня війни: вибухи в Енгельсі, полонені окупанти та спільна банківська мережа

Тетяна Яворська
26 грудня, 2022 понедiлок
19:30
Перемога України Перемога України

26 грудня українці раділи "різдвяним феєрверкам" на російському аеродромі в Енгельсі, створенню спільної банківської системи, яка працюватиме навіть під час блекауту, а також  ініціативі виключення Росії з Ради безпеки ООН та загалом з Організації Об'єднаних Націй

Еспресо підготував топ новин дня, які невпинно (це наше свідоме оціночне судження, - Ред.) наближають Україну до перемоги.

"Бавовна" в Енгельсі

Вночі, 26 грудня, у російському Енгельсі лунали вибухи. Як стало відомо згодом, "бавовна" сталась на аеродромі, а площа пожежі становила 120 квадратних метрів. Зокрема було повідомлено про трьох загиблих та четверо поранених. 

Як зазначав військовий експерт Сергій Згурець –  потужна пожежа на летовищі є ознакою того, що удари безпілотниками були достатньо ефективними й вони є продовженням нашої випереджувальної тактики.

"Російське міноборони вже визнало, що там загинули російські військові, працювало ППО, що вони збили українські безпілотники й, начебто, шкоди літакам не завдано. Але ми розуміємо, що росіяни не будуть визнавати втрати, пов'язані з ударами по літаках. Тому що, це підрив основи російської ядерної тріади", – пояснив Згурець.

Експерт припустив, що російська ППО погано працює й російська ядерна тріада вразлива, якщо ми можемо знищувати російські бомбардувальники стратегічного призначення звичайними безпілотниками.

Інший експерт - Валерій Рябих переконаний, що удари по військових аеродромах РФ ускладнять росіянам організацію обстрілів території України.

У нашому Міноборони назвали "хлопки" в Енгельсі "наслідками російської агресії".

"Безумовно, ці події – це наслідки російської агресії. Це чергові "хлопки", це "бавовна", яку ми вже звикли чути. Це наслідки того, що Росія творить на нашій землі. Якщо росіяни думали, що нікого з них у глибокому тилу війна не торкнеться, то вони помилялися. Такі речі відбуваються все частіше, і сподіваємось, що це Україні буде тільки на руку", – сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Операція "Ліквідація"

Воїни Збройних Сил України ліквідували чергову партію окупантів та взяли в полон десяток окупантів. Це трапилося 25 грудня, на Різдво Христове.

Штурм ворожих позицій провели військові 108-го батальйону коломийських "Едельвейсів". В результаті бою було знищено чимало окупантів та взято в полон 10 "рюскіх чмонь", - рапортують бійці.

Окрім того, як повідомляють у Генштабі, за минулу добу на тимчасово зайнятій території Херсонської області, загарбники втратили до 50 військовослужбовців ліквідованими та до 100 - пораненими. Також знищено 5 одиниць військової техніки різного типу.

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала удару по району зосередження ворога, а наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 пункти управління та 6 районів зосередження живої сили окупантів.

Блекаут не страшний

В Україні створили спільну банківську мережу, яка працюватиме навіть у разі блекауту. Її створив НБУ та інші банки з тисячі відділень. Окрім того, в НБУ опублікували мапу відділень, яка регулярно оновлюється.

Під час імовірного блекауту у відділеннях POWER BANKING для всіх клієнтів буде доступний перелік банківських послуг: отримання готівки (в банкоматах чи в касі); платежі, переказ коштів (у касі чи в терміналах самообслуговування); обмін валют (у разі наявності готівкової валюти в касі); консультації менеджерів з фінансових питань.

Впізнати відділення спільної банківської мережі можна буде за спеціальним маркуванням POWER BANKING на вході.

Геть з Радбезу й ООН

Україна ініціювала процес виключення Росії з Радбезу й ООН. Зокрема міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що Росія — це узурпатор місця Радянського Союзу в Раді безпеки ООН. На сайті МЗС вже оприлюднили "Заяву МЗС України щодо нелегітимності перебування Російської Федерації в Раді Безпеки ООН та Організації Об’єднаних Націй у цілому".

Як зазначається у документі, українські дипломати вважають, що, керуючись принципом рівноправності членів ООН, Росія має пройти той же міжнародно-правовий шлях набуття членства в Організації, що й інші країни.

МЗС стверджує, що виключення Росії з Ради безпеки ООН не спричинить анулювання чи перегляду її резолюцій. На думку української сторони, Москва незаконно посідає місце в організації, оскільки її легітимність як наступника СРСР викликає питання. Тому вона має пройти міжнародно-правовий шлях вступу до ООН, як і інші країни. У зв'язку з цим Україна ініціює комплексний процес, спрямований на виключення країни-агресора з ООН та Ради безпеки.

Санкції проти російських силовиків та айтівців

Україна готує санкції проти російських силовиків та представників ІТ-сектору. Як зазначають у міністерстві економіки, Міжвідомча робоча група рекомендувала передати на розгляд РНБО пропозиції щодо ухвалення санкцій проти понад 1300 представників силових органів Росії: ФСБ, служби зовнішньої розвідки, нацгвардії, міністерства внутрішніх справ, судової влади. 

Також рекомендовано направити до РНБО пропозиції санкцій проти понад 500 юридичних та фізичних осіб ІТ-сфери РФ. Це виробники програмного забезпечення чи обладнання, компанії та особи, пов’язані з соцмережами, які режим Путіна використовує для пропаганди тощо.

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