Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Якщо підсумовувати те, що ми маємо за останні тижні грудня, то вже можна констатувати, що Україна має сили та засоби, щоб вражати військові обʼєкти глибоко на території РФ. Зараз можна говорити про дальність 700 км. Проте, якщо враховувати території, з яких робляться пуски і які не досягаються противником, то можна стверджувати, що це 1000 км", - пояснив Рябих.

Експерт наголосив, що росіяни будуть змушені передислоковувати свої стратегічні бомбардувальники з аеродрому "Енгельс"

"Раніше були повідомлення про те, що росіяни намагаються передислокувати свої стратегічні літаки якомога далі. Проте аналіз супутникових знімків показав, що нічого серйозно не змінилось на військовому аеродромі "Енгельс". Тому можна стверджувати, що, після сьогоднішньої атаки на цей аеродром, постраждали набагато більше літаків. І, якщо дійсно вони почнуть передислоковувати свої літаки з цього летовища, то їм буде складніше організовувати ракетні удари по території України. Оскільки тоді для цього потрібно буде залучати більше ресурсів", - додав він.

5 грудня зазнали удару військові аеродроми "Дягілєво" в Рязанській області та "Енгельс" Саратовської області.

Троє російських військовослужбовців, які перебували на аеродромі, зазнали смертельних поранень. Ще четверо – отримали поранення.

За непідтвердженими даними на одному з аеродромів внаслідок вибуху було пошкоджено два стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, а на іншому – вибухнула цистерна з пальним.

Ввечері у міноборони РФ визнали, що два аеродроми зазнали удару.

26 грудня у російському Енгельсі лунали вибухи: повідомили про трьох загиблих

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