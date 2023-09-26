Переможні новини 580-го дня війни: український дрон влаштував блекаут у Курській області РФ, а HIMARS прилетіла на нараду у штаб окупантів

В Україні створили унікальний Food Train на випадок блекаутів

Укрзалізниця спільно з Фондом Баффета запустили перший у світі Food Train. Це унікальний "поїзд-кухня", оснащений сучасною технологією, яка дозволяє йому працювати без електрики та доставляти їжу до найвіддаленіших регіонів України, включаючи деокуповані території

Залізничники й американський філантроп Говард Баффет, який часто подорожував Харківщиною, Донеччиною, Миколаївщиною та Херсонщиною, розробили перший у світі "поїзд-кухню", який зробить українські міста незламними на випадок блекаутів та приїде в деокуповані регіони. Проєкт дасть змогу гарантовано й автономно годувати українців на територіях із серйозними пошкодженнями логістичних та електромереж, газо- й водопостачання.

За 9 місяців було створено 6-вагонний "поїзд-кухню" довжиною близько 150 метрів, який пройшов капремонт і модернізацію. Потяг має автономну систему живлення і може досягати будь-якої точки країни, де потребують його допомоги.

Український безпілотник скинув вибухівку на підстанцію у РФ

Український безпілотник атакував електричну підстанцію в Курській області Росії, залишивши 7 населених пунктів без світла. Про це повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт.

"Зранку у селі Снагость Коренівського району український безпілотник скинув вибуховий пристрій на електричну підстанцію, знеструмлено 7 населених пунктів. Аварійні бригади розпочнуть відновлення електропостачання, щойно дозволить ситуація", – написав він. Старовойт.

Фото: reuters



Згодом у СБУ підтвердили інформацію про те, що це саме український безпілотник атакував енергооб’єкт.

"Росіяни мають розуміти: якщо вони збираються і далі атакувати українські об'єкти енергетики, то отримуватимуть на це жорстку відповідь", – підкреслив співробітник Служби безпеки.

HIMARS прилетіла у штаб окупантів під час наради

За наведенням Служби безпеки України Сили оборони поцілили у тимчасовий пункт управління російських загарбників на Херсонщині. "Завдяки наведенню СБУ, ракета HIMARS "взяла участь" у щоденній нараді російських офіцерів 24-го мотострілецького полку 70-ї мотострілецької дивізії. Нарада закінчилася достроково: 8 офіцерів мають статус "200", 7 - "300", – повідомляє Укрінформ з посиланням на джерело в СБУ.

США вводять санкції проти компаній, залучених до виробництва орланів та шахедів

США оголосили про введення додаткових санкцій, які торкнулися також компаній, що задіяні у виробництві БПЛА "Орлан", Shahed та інших. Зокрема, вони є постачальниками компонентів до них. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Санкції були введені проти шести російських підприємств, пов’язаних з ВПК, а також введені експортні обмеження проти п’яти великих компаній, у тому числі найбільшого виробника титана в рф", – написав він.

Фото: 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого

Норвегія виділила мільярд крон, щоб Українці могли пережити зиму

За інформацією Міністерства фінансів, повторні санкції введені проти акціонерного товариства STAR, зареєстрованого в Пермі й пов’язаного з іранським авіаційним виробником. Крім того, до списку обмежень додані компанії "Лис Групп" Logistic International Servis, "Разрез полярный" , "Скай 17” та “Стрелой”, офіси яких знаходяться в Москві й Санкт-Петербурзі.Норвегія передасть додатково один мільярд норвезьких крон (92,5 млн доларів) щоб українці могли легше "пережити ще одну зиму війни"

Про це йдеться в заяві міністра закордонних справ Норвегії Аннікен Хуітфельдт.

"Цивільне населення України сильно постраждало внаслідок жорстокої війни, яку веде Росія. Зусилля українського народу по боротьбі зі щоденними нападами на мирних жителів і цивільну інфраструктуру були героїчними. Їм потрібна наша допомога, щоб пережити ще одну зиму війни", – зазначила норвезька міністр.