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Огляд

Переможні новини 580-го дня війни: український дрон влаштував блекаут у Курській області РФ, а HIMARS прилетіла на нараду у штаб окупантів

Зіновія Воронович
26 вересня, 2023 вiвторок
20:00
Перемога України перемога переможні новини

Український безпілотних уразив електричну підстанцію у Курській області Росії, ракета HIMARS влучила у штаб окупантів на Херсонщині під час наради

В Україні створили унікальний Food Train на випадок блекаутів

Укрзалізниця спільно з Фондом Баффета запустили перший у світі Food Train. Це унікальний "поїзд-кухня", оснащений сучасною технологією, яка дозволяє йому працювати без електрики та доставляти їжу до найвіддаленіших регіонів України, включаючи деокуповані території

Залізничники й американський філантроп Говард Баффет, який часто подорожував Харківщиною, Донеччиною, Миколаївщиною та Херсонщиною, розробили перший у світі "поїзд-кухню", який зробить українські міста незламними на випадок блекаутів та приїде в деокуповані регіони. Проєкт дасть змогу гарантовано й автономно годувати українців на територіях із серйозними пошкодженнями логістичних та електромереж, газо- й водопостачання. 

За 9 місяців було створено 6-вагонний "поїзд-кухню" довжиною близько 150 метрів, який пройшов капремонт і модернізацію. Потяг має автономну систему живлення і може досягати будь-якої точки країни, де потребують його допомоги.

Український безпілотник скинув вибухівку на підстанцію у РФ

Український безпілотник атакував електричну підстанцію в Курській області Росії, залишивши 7 населених пунктів без світла. Про це повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт.

"Зранку у селі Снагость Коренівського району український безпілотник скинув вибуховий пристрій на електричну підстанцію, знеструмлено 7 населених пунктів. Аварійні бригади розпочнуть відновлення електропостачання, щойно дозволить ситуація", – написав він. Старовойт.

електропідстанція, пошкоджена ракетним ударом

Фото: reuters


Згодом у СБУ підтвердили інформацію про те, що це саме український безпілотник атакував енергооб’єкт.

"Росіяни мають розуміти: якщо вони збираються і далі атакувати українські об'єкти енергетики, то отримуватимуть на це жорстку відповідь", – підкреслив співробітник Служби безпеки.

HIMARS прилетіла у штаб окупантів під час наради

За наведенням Служби безпеки України Сили оборони поцілили у тимчасовий пункт управління російських загарбників на Херсонщині. "Завдяки наведенню СБУ, ракета HIMARS "взяла участь" у щоденній нараді російських офіцерів 24-го мотострілецького полку 70-ї мотострілецької дивізії. Нарада закінчилася достроково: 8 офіцерів мають статус "200", 7 - "300", – повідомляє Укрінформ з посиланням на джерело в СБУ. 

США вводять санкції проти компаній, залучених до виробництва орланів та шахедів    

США оголосили про введення додаткових санкцій, які торкнулися також компаній, що задіяні у виробництві БПЛА "Орлан", Shahed та інших. Зокрема, вони є постачальниками компонентів до них. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Санкції були введені проти шести російських підприємств, пов’язаних з ВПК, а також введені експортні обмеження проти п’яти великих компаній, у тому числі найбільшого виробника титана в рф", – написав він. 

ворожий БПЛА "Орлан"

Фото: 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого

За інформацією Міністерства фінансів, повторні санкції введені проти акціонерного товариства STAR, зареєстрованого в Пермі й пов’язаного з іранським авіаційним виробником. Крім того, до списку обмежень додані компанії "Лис Групп"  Logistic International Servis, "Разрез полярный" , "Скай 17” та “Стрелой”, офіси яких знаходяться в Москві й Санкт-Петербурзі.

Норвегія виділила мільярд крон, щоб Українці могли пережити зиму

Норвегія передасть додатково один мільярд норвезьких крон (92,5 млн доларів) щоб українці могли легше "пережити ще одну зиму війни"

Про це йдеться в заяві міністра закордонних справ Норвегії Аннікен Хуітфельдт.

"Цивільне населення України сильно постраждало внаслідок жорстокої війни, яку веде Росія. Зусилля українського народу по боротьбі зі щоденними нападами на мирних жителів і цивільну інфраструктуру були героїчними. Їм потрібна наша допомога, щоб пережити ще одну зиму війни", – зазначила норвезька міністр.

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