Оперативна ситуація на Бахмутському напрямку

Володимир Зеленський після засідання Ставки Верховного Головнокомандувача 30 травня сказав, що терміни напрямку та руху ЗСУ вже визначені. Він наголосив, що такі рішення є дуже важливими. Звісно всі вже повʼязали ці слова президента з початком активної фази наступальної операції української армії. Цікаво, що американські конгресмени, які днями побували у Києві, кажуть, що літня наступальна кампанія ЗСУ буде дивовижною. Ми також сподіваємось на дивовижний характер цієї наступальної компанії.Таке відчуття, що лінія фронту завмерла в очікуванні наступу ЗСУ. Адже, за зведеннями Генштабу ЗСУ, за останню добу відбулось 22 бойових зіткнення. Хоча раніше таких зіткнень було понад 100 і більше.

На окремих ділянках фронту бойові дії не вщухають. Тут знову слід наголосити на Бахмуті, попри зменшення бойових дій у місті та навколо нього. Наші війська зараз сконцентровані на завоюванні панівних висот навколо міста. Зокрема поблизу Берхівки на півночі міста та на півдні поблизу Кліщіївки. Противник же намагається проводити контратаки на флангах. Сьогодні наше Міністерство оборони повідомило, що зросла кількість артилерійських та авіаційних ударів з боку противника. Таким чином росіяни намагаються переламати ситуацію шляхом обстрілів. Також росіяни намагаються проводити ротацію на Бахмутському напрямку та замість вагнерівців перекидають до міста регулярні війська. Зокрема, підрозділи повітряно-десантних військ та бойовиків "ЛНР" та "ДНР". Проте ворогу протистоять наші професійні та потужні бригади. Серед них і 5-та окрема штурмова бригада ЗСУ. Зараз підрозділи цієї бригади діють на Бахмутському напрямку, і діють успішно. Головною силою цієї бригади є самохідний артдивізіон. Це як щит та меч одночасно. Артилерія прикриває наші штурмові групи та знищує важливі цілі ворога.

Бої у Бахмуті станом на 31 травня.

Робота української артилерії в Бахмуті

Командир самохідного артилерійського дивізіону 5-ї ОШБр Андрій Богач розповів, що на озброєнні їхнього дивізіону перебувають САУ 2С19 "Мста-С". Ці гаубиці працюють з калібром 122-мм та мають потужний комплект боєприпасів. Дальність вогневого ураження становить до 28 км. Капітан наголосив, що за допомогою САУ 2С19 його підрозділ веде контрбатарейну боротьбу. Це є основним завданням дивізіону. Він наголосив, що всі цілі, по яким вони працюють, мають надважливе значення. Зокрема, це штаби управління, склади боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів. Відповідно, за його словами, також однією із головних цілей дивізіону є артилерія противника.



Самохідна артилерійська установка 2С19 "Мста-С" ЗСУ

Капітан ЗСУ Андрій Богач також розповів, що бойові дії на їхньому напрямку мають безперервний характер. Бої не вщухають ні на хвилину. Артилерійський дивізіон 5-ї ОШБр постійно отримує завдання та нові цілі. За його словами, інтенсивність бойових дій не знижується. Якщо таке і спостерігається, то лише через погіршення погодних умов. Андрій Богач також зауважив, що ворог не зменшує інтенсивності роботи своєї артилерії. За його словами, противник намагається вести розвідку та при виявленні вагомих цілей застосувати всі наявні сили та засоби, щоб знищити їх. Він наголосив: констатувати те, що противник має малий запас боєприпасу, не можна.



Командир самохідного артилерійського дивізіону 5-ї ОШБр Андрій Богач також повідомив, що на озброєнні дивізіону є і трофейні зразки САУ 2С19. Зокрема, російська САУ "Мста-СМ2" останньої модифікації. Ці САУ були захоплені українськими підрозділами у ході проведення успішної Харківської операції. За словами Богача, хоча противник і намагався зробити все, щоб ці машини стали небоєздатними та не могли бути використані українською армією, військовослужбовці ЗСУ змогли опанувати та відремонтувати захоплені САУ.

Перспектива розвитку виробництва українських дронів-камікадзе

Голова правління Альянсу "Нова енергія України" та командир спецпідрозділу ударних дронів "Білий орел" Валерій Боровик розповів, що у 2015 році були успішно проведені державні випробування ударних безпілотників українського виробництва. Тоді Альянс "Нова енергія України" отримав державне замовлення на виробництво 200 одиниць ударних безпілотників. На той час, за словами Боровика, на виробництво дронів потрібно було чимало часу та засобів. Проте Мінські домовленості внесли свої корективи у виробництво ударних безпілотників. Оскільки за Мінськими домовленостями Україна мала обмеження у наступальному озброєнні. Боровик наголосив, що така ж доля чекала і виробництва інших видів озброєння, які належать до наступальних видів. За словами Боровика, за тиждень до повномасштабного вторгнення РФ в Альянсі почали активно обговорювати та думати над тим, як реанімувати виробництво ударних безпілотників. Проте воно не було перезапущено через те, що держава відмовилась фінансувати проєкти. Боровик додав, що вже через тиждень після вторгнення РФ він почав отримувати безліч дзвінків з проханням надати дрони-камікадзе.



Зараз ситуація дуже сильно змінилась. Держава законтрактувала і профінансувала виробництво кількох видів дронів-камікадзе. Зокрема, дрон "Відсіч" з дальністю польоту 30-40 км та навантаженням 2-4 кг, дрон "Ятаган", який має дальність польоту до 15 км та 1.5-2 кг бойову частину. А також, як анонсував Боровик, запущено виробництво та планується презентація дрона з чудовою назвою "Київська Русь". Анонсований дрон має дальність польоту до 700 км та має 16 кг бойової частини.