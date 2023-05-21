Ситуація довкола Бахмута

На його захоплення ворог намагався витратити 10 місяців, поклав 70 - 100 тис. своїх вояків різної якості та вийшов до останньої лінії будинків у південно-західному кварталі міста.Тепер, здається, розуміє, що перемога із захопленням Бахмута для нього буде лише пірровою й далі лише гірше. Річ не лише у виході на адмінкордони райцентру, до якого вороги не вийшли, попри заяву Пригожина. У місті війська РФ просуваються, наші сили відійшли до сектора біля колишнього пам’ятника літаку Міг-17. Важкі бої тривають уздовж забудов, зокрема по лінії Чайковського й у самих будівлях. Бойові дії веде наша піхота, активно працюють снайпери, протитанкові підрозділи знищують техніку противника, яка таки з’являється на цій ділянці фронту. Ворог знищує забудови та будівлі з артилерії й авіації. За ними близько двох км відкритого простору та висоти на заході, де проходить наша нова лінія оборони, проте їх РФ навряд чи пройде під вогнем нашої артилерії. Тим паче ворогу не до цього. Для вагнерівців мишоловка, про яку казав Сирський, здається, уже закривається. Сьогодні, 21 травня, була нова заява генерал-полковника: попри те, що ми зараз контролюємо незначну частину Бахмута, значення оборони цієї ділянки не втрачає своєї актуальності. Ми просуваємося на флангах на околицях Бахмута й наближаємося до взяття міста в тактичне оточення. Понад тиждень тому українські військові почали флангові атаки навколо Бахмута на півночі та на півдні. На півночі це просування до панівних висот поблизу Берхівки, а на півдні - до висот перед Кліщіївкою. Зараз Кліщіївка - у зоні бачення наших підрозділів, її можна обстрілювати зі стрілецької зброї й АГС. Ідеться про 1,5 - 2 км. Кліщіївку також розбирає наша артилерія. Можна прогнозувати, що за тиждень надмірно ризикованих штурмів Кліщіївка буде нашою. Була чергова позитивна заява від 3-ї штурмової бригади, що діє на південному фланзі та почала звільняти території довкола Бахмута, про те, що ми вибили РФ на ділянці завширшки 1700 м і 700 м завглибшки. Поки просування наших сил на флангах не достатнє для такого оточення, а прийнятне для перехоплення ініціативи, вирівнювання лінії фронту. Проте якщо йти далі, то, за найоптимістичнішим сценарієм, є змога взяти під вогневий контроль одну з трас, яка забезпечує Бахмут. Ситуація дзеркальна, адже такий сценарій оточення міста свого часу намагалися реалізувати вороги, але не вийшло. Пастка для РФ може закритись і з тилу. У комплексі це наближення до тактичного оточення. Ворог перекидатиме резерви до Бахмута, що й почав робити, щоб не дати Україні швидко просуватися на флангах. Це також викликає паніку в російських воєнкорів, бо їхні сили підігрують ЗСУ, стягуючи недосвідчені частини з перспективами їхнього знищення та послаблення інших ділянок фронту. Україна в зоні Бахмута не використовує жодної нової бригади. Дії проводять сили, які не пов’язані з основними зусиллями щодо підготовки весняно-літньої наступальної операції. Справді наступні тижні будуть вирішальними для сил РФ і ПВК Вагнера. Дратує погода, тому що на Сході та Півдні знову йтимуть тривалі дощі, що може сповільнити наше просування.

Командир підрозділу ЗСУ Денис Ярославський зазначив, що ворог просунувся до заправки. Ще є приватні сектори, приватні ЗСУ, Майже все місто під контролем ворога. Наша ділянка фронту - на північ від Бахмута - Хромове й до Берхівки, про яку Пригожин каже, що якщо Україна її візьме, це стратегічна висота, з якої Бахмут прострілюватимуть як на долоні. Так воно і є. Ми просуваємося. Українські підрозділи навіть раніше, ніж за тиждень, вийдуть на Кліщіївку. Вони дуже вмотивовані, підготовлені. Бахмут як місто не існує. Це руїни, які РФ показала на всю планету. Бахмут - маркер того, як насправді виглядає російське обличчя. Планета має знати, що армія РФ майже десять місяців брала маленьке містечко. Для цього його довелося зруйнувати до фундаменту. Це ще один показник “непереможної” другої армії світу - нещадної, руйнівної. Бахмут - маркер війни. Кожні 10 м нам даються дуже важко. Треба не тільки вибити ворога, а й пройти укріпрайони РФ. Ми просуваємося дуже повільно, але впевнено. До оперативного оточення поступово дійдемо. Бахмут стане для росіян крисоловкою, якою вони його зробили.

Вагнерівців немає. Стоять мотострілецькі бригади регулярних військ. Вагнерівці не тікали, бо половина була під дією наркотиків, а інша розуміла, що тікати не можна. Якщо відступати, розстрілюють свої ж загородзагони. Регулярні війська не розстрілюють, тому вони починають відступати. Ворог не дуже відступає, але ЗСУ його потрохи вибивають і підходять до стратегічної висоти, яку поставило командування. До неї менше, ніж 1 км, але це дуже важкі бої: усе заміновано, піхота просувається, заходимо за зачистки повільно, артилерія, танки й авіація працюють. Росіяни працюють із тією самою інтенсивністю. За словами Дениса Ярославського, нам потрібні літаки, адже якщо використовуватимемо хоча б аналоги ФАБ, розчищатимемо дорогу, бліндажі, то вони будуть дуже корисні. Що більше авіації, то швидше просування. Наша авіація працює дуже ретельно та щільно. Зараз війна дронів. Безпілотники в повітрі цілодобово. Вони координують артилерію.

Військова допомога від США

Сьогодні оголосили про новий пакет військової допомоги від США на $375 млн за схемою. Зброю візьмуть із запасів Пентагону та передадуть швидко. Ідеться про снаряди для HIMARS, боєприпаси калібру 155 мм і 105 мм, ПТРК, Javelin, нові керовані ракети до систем із лазерним наведенням, які зараз вкрай потрібні на полі бою та широкомасштабного наступу ЗСУ. У пакеті є бонус - спеціалізована військова техніка, чітко орієнтована на посилення можливостей на полі бою: броньовані мостоукладальники, медичні машини, вантажівки та трали для перевезення важкої техніки. Це важливий додаток до наших механізованих бригад, орієнтованих на наступ, але окремі нюанси заповнять додаткові постачання зі США. Сполучені Штати нарешті перейшли лінію в наданні Україні F-16. Міноборони України поширило твіт, де літаки пофарбували в кольори нашого повітряного пікселя.

Перспективи надання Україні F-16

Аналітик інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Іван Киричевський розповів, що оптимістичні оцінки щодо надання Україні літаків за чотири місяці були сформовані через заяви радника міністра оборони для західних ЗМІ та Володимира Зеленського на засіданні G7. Під ці політичні рамки освоєння та постачання F-16 і втиснуть. Як показує практика, коли є політична воля, американці вкладаються в технологічні цикли щодо зброї. Можливо, десь восени літаки працюватимуть на захист України.

Ідеться про 12 - 24 винищувачі від Данії чи Нідерландів. Вони мають літаки у версії MLU, особливість яких - у радарі, що бачить ціль на 110 км. Це дає застосовувати без обмежень ракети AM-120 і AM-9 для захисту неба, керовані авіабомби. Для крилатих ракет необхідно вішати невелику спеціальну апаратуру. Ці літаки проходили модернізацію, і тоді закладали ресурс для служби мінімум до 2030-их років, але теоретично його можна подовжити, адже ці літаки списують не раніше, ніж 50 років.

Багато залежатиме від західних підрядників. На перший погляд, ситуація складна. На один літак необхідно щонайменше вісім техніків. На одну льотну годину потрібно провести до 100 годин техпідготовки. Західні аналітики пишуть, нібито ці винищувачі непридатні для атак на польові аеродроми, але Тайвань це й відпрацьовує - усе добре. Коли в Іраку 2022 року треба було терміново налагодити техобслуговування літаків у бою проти ІДІЛ, то проводили онлайн-консультації. Фахівці давали ЦУ - іракські техніки лагодили. Так підтримувати стандартну готовність 60 - 70% удавалося. Резерви для спрощення обслуговування є, і найближчими тижнями цьому присвятять закриті перемовини.

Салліван спершу сказав не бити по РФ із F-16. Байден розповів обтічніше: не використовувати для просування на територію Росії. Коливання пояснень можуть залежати від того, який далекобійний засіб до винищувачів нам дадуть. Амбіції України полягають навіть в отримання крилатих ракет AJM-158, які діставали б до аеродрому "Енгельс" і працювали по стратегічній авіації. Але, можливо, є певний простір для торгівлі, яку далекобійну зброю дадуть: не тільки протикорабельні "гарпуни", а й AJM-154, адаптовані "гарпуни" для ударів по наземних цілях із дальністю 200 км. У Білому домі не йдеться про категоричну заборону бомбити РФ, а яку далекобійну зброю давати Україні.

Посилення потенціалу ЗСУ перед контрнаступом

Якщо винищувачі не встигатимуть до бойових дій у Бахмуті, є інші новини про збільшення ЗСУ, які готуються до наступу. Зокрема, Times написали про підготовку у Швеції персоналу для цілої бригади та зброю для передачі України. Від 3 до 5 тис. наших військових готували у Швеції на техніці, яку нам нададуть: Leopard 2 й унікальна БМП, оптимальна для боїв у болоті та снігу. До них даватимуть унікальну САУ Archer. Швеція передасть готовий бригадний комплект. Наші військові пройшли навчання на них. Цю бригаду вважатимуть найтехнологічнішою.

У злитих документах Пентагону йдеться про підготовку дев’яти бригад. У жодній не згадували про CV-90, Archer тощо. Це нова бригада, не врахована в документах. Україна готує ще три власними силами. Одна з них завершила навчання у Швеції. Як використовуватимуть її, це інше питання. Захід забезпечать максимально широку підтримку України зброєю, підготовкою персоналу. Моделі підготовки абсолютно різні, але ефективні.