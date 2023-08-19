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Піонтковський заявив, що верхівка РФ готова ліквідувати Путіна в разі спротиву

19 серпня, 2023 субота
18:47
Світ Путін

Російська верхівка готова ліквідувати Володимира Путіна в разі опору, але залишилося зрозуміти, хто саме це зробить

Про це сказав політолог Андрій Піонтковський в етері Еспресо.

"Читайте уважно ці перемовини Грема, їх опубліковано в газеті Moscow Times, а російською в кількох моїх статтях. Там дві дуже цікаві частини. Перша частина - та зрада Сполучених Штатів, що вони пропонують. Грем приїхав з пропозицією, що Крим, природно, залишається, а в чотирьох так званих республіках, які прийняли частиною Росії за Конституцією, проводяться нові референдуми, на яких люди висловляться, - капітуляція, якщо одним словом. А друга частина - він описує, як відреагували його співрозмовники. Він прямо каже: я сидів навпроти найвищих путінських чиновників і радників, і вони мені казали дивні речі, що так, ми розуміємо, що війна була помилкою, і ми згодні на ваш план, але Путін на це не погоджується. Розумієте? Та й інші сигнали промовляють про те, що в Путіна різко змінилися засади після заколоту Пригожина, який вважають невдалим", - зазначив експерт.

Андрій Піонтковський додав, що насправді бунт був вдалим, адже послабив владу президента РФ, показав приреченість війни, на якій акцентував увагу Євген Пригожин.

"Дехто трактує Пригожина як яструба, який боровся проти "м’якого" Путіна, аби ще жорсткіше вести війну. Читайте його виступи – він не лише критикував Шойгу. Він казав: не ми розв’язали цю безглузду  війну. І ці люди, про яких ви питали, можна казати про персоналії, а Грем про них говорить загально, - вони сиділи навпроти Грема й вони йому казали: так, ми згодні з вашим планом, але на заваді Путін - він хоче продовжувати війну, тому що він боїться, що навіть у разі укладання почесної нічиєї він однаково не втримається при владі. Він утримається при владі, поки триває війна. І Грем закінчує фразою, начебто повідомляє своєму керівництву: я вважаю, що ми маємо спиратися на цих людей, які готові прийняти наш план, і наскільки я їх зрозумів, у разі спротиву Путіна вони готові його прибрати, - нам залишається  прикинути, хто там сидів і хто ці люди", - наголосив політолог.

Заколот Пригожина: що відомо

23 червня стало відомо, що російські війська нібито завдали ракетного удару по базі ПВК Вагнера. Ватажок вагнерівців Євген Пригожин оголосив про "марш справедливості" і заявив, що 25 тисяч найманців йдуть на Москву. Бойовики зайшли у кілька областей і рухались до столиці РФ, а самій Москві на в'їзді споруджували вогневі точки, рили окопи й мобілізували усіх силовиків.

Увечері 24 червня пресслужба самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка оприлюднила текст заяви, у якій йшлося про готовність очільника ПВК Вагнера зупинити рух військових колон своїх найманців, що вже на підході до Москви, та дійти згоди з Кремлем. Про це Пригожин нібито домовився під час спілкування з Лукашенком.

Натомість фінансист ПВК повідомив, що, не дійшовши 200 км до Москви, вагнерівці зупиняють рух та повертаються до польових таборів. Диктатор РФ Володимир Путін обіцяв, що Пригожин зможе поїхати до Білорусі, а Росія закриє кримінальну справу проти нього. 

26 червня Путін виступив з промовою, у якій прокоментував заколот Пригожина - президент РФ дав бійцям ПВК Вагнера три варіанти майбутніх дій.

27 червня Федеральна служба безпеки Росії повідомила про закриття кримінальної справи щодо збройного заколоту, у якій фігурує ватажок ПВК Євген Пригожин. 

Того ж дня самопроголошений президент Білорусі підтвердив прибуття до країни Євгена Пригожина. За його словами, вагнерівці, які прибули разом з ним, не охоронятимуть розміщену там російську тактичну ядерну зброю.

29 червня в мережі з'явились супутникові знімки, на яких видно, що неподалік Осиповичів у Могильовській області Білорусі будують наметовий табір. Радіо Свобода припускала, що це для вагнерівців.

Євгена Пригожина помітили на форумі "Росія-Африка" 27 липня - це перша публічна поява фінансиста ПВК Вагнера після заколоту.

3 серпня російські ЗМІ повідомили, що компанії Пригожина через місяць після заколоту уклали держконтрактів не менш як на 2 млрд рублів

8 серпня Центр нацспротиву повідомив, що на білоруському аеродромі Зябровка в Гомельській області, на кордоні з Україною, найманці ПВК Вагнера розпочали створення наметового містечка для розміщення своїх військових

Детальніше про перебіг подій під час заколоту вагнерівців читайте за посиланням.

Секретар РНБО Олексій Данілов назвав заколот спецоперацією для виявлення нелояльних до Путіна генералів і був погоджений з очільником кремля.

Новини
Росія
Володимир Путін
Сергій Шойгу
США
Заколот Вагнера
Євген Пригожин
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