Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Після кількох років болісних вагань колективний Захід зробив нарешті свій вибір у війні, - Піонтковський
Ексклюзив

Після кількох років болісних вагань колективний Захід зробив нарешті свій вибір у війні, - Піонтковський

23 вересня, 2023 субота
18:05
Світ Андрій Піонтковський

Знаковий американський політолог Андрій Піонтковський в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському висловив думку про те, що іншого виходу зараз, ніж повна, переконлива, демонстративна перемога України над Росією, для Заходу нема

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Ви ж пам’ятаєте, який потік статей ліберальної, демократичної американської преси було спрямовано на нас у червні, липні й першій половині серпня про те, що наступ не досяг поставленої мети. І те, що ми взагалі співчуваємо українцям, які не зможуть перемогти росіян, тому розмірковуймо про переговори, компроміси тощо. Але зараз ті ж самі газети після концептуального перевороту в американській адміністрації розробляють інше. Вони повторюють тезис, що, можливо, наступ не досяг поставлених цілей, але вони задаються питанням: чому? Тому що неможливий наступ без підтримки з повітря, бо ми не надали літаків, не забезпечили цю перевагу", - зауважив політолог.

Андрій Піонтковський додав, що та група, яка тепер заволоділа ініціативою у Білому домі, робить протилежні висновки. Відповідно, які можуть бути зараз переговори після заяви Байдена про те, що, якщо ми дамо розчленувати Україну, то програємо перед усім світом і дамо сигнал усім майбутнім агресорам. Висновок - треба діяти тут і зараз.

"Тому виник інший наратив - ми мусимо виправити цю помилку і повинні надати все озброєння Україні для весняного наступу. А що стосується літаків, з великим запізненням, але все це реалізується. В європейських країнах відбувається підготовка пілотів. Я гадаю, що це тепер технічні питання, які вирішуються у робочому порядку. І вирішено, на мій погляд, уперше. За підсумками візиту Зеленського я дійшов висновку, що після кількох років болісних вагань колективний Захід зробив нарешті свій вибір у війні. Іншого виходу зараз, ніж повна, переконлива, демонстративна перемога України над Росією, для Заходу нема. І це не лише рішення США, а й колективна позиція НАТО. Невипадково у ті дні, коли звучала ця заява, виступив Столтенберг. Він знову повторив: якщо ми укладемо перемир’я й зупинимо війну, то України більше не буде, а якщо продовжимо підтримувати Україну, дамо необхідне озброєння, то вона здобуде перемогу", - прокоментував Піонтковський.

За його словами, спільна мова керівників НАТО й США є принциповою перемогою, тому всі конкретні питання постачання зброї будуть вирішуватимуться позитивно для України.

  • 16 вересня радник з національної безпеки США Джейк Салліван заявив, що в Конгресі країни існує двопартійна підтримка для продовження фінансової допомоги Україні, попри значні політичні розбіжності перед закінченням фіскального року у Штатах.
  • Президент України Володимир Зеленський у четвер, 21 вересня, зустрівся із головою Білого дому Джо Байденом у Вашингтоні. Після зустрічі США оголосили про новий пакет допомоги на $325 млн.
  • 21 вересня, президент України Володимир Зеленський зустрівся у США з очільником Пентагону Ллойдом Остіном. Основною темою переговорів було продовження забезпечення України необхідною військовою підтримкою для протистояння російській агресії, яка вже сягнула $46 млрд.
  • 23 вересня під час переговорів президент США Джо Байден запевнив Володимира Зеленського, що Україна отримає невелику кількість ракет ATACMS

Україна
Росія
Володимир Зеленський
Захід
Війна з Росією
НАТО
США
допомога Україні
допомога США Україні
наступ ЗСУ
Читайте також:
Кирило Буданов
23 вересня, 2023 субота
Серед поранених є генерали: Буданов озвучив кількість жертв удару по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі
Автор Марина Данилюк-Ярмолаєва
20 вересня, 2023 середа
Хто така Ганна Маляр? І чому її звільненню радіють воєнкори та пресофіцери
21 вересня, 2023 четвер
"Транзит українського зерна через Польщу триває": Дуда висловив побоювання щодо польського ринку
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.52
    Купівля 37.52
    Продаж 38.27
  • EUR
    Купівля 40.29
    Продаж 41.23
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
23 вересня
18:13
Дмитро Рогозін
Ексголову Роскосмосу Рогозіна призначили окупаційним сенатором РФ від Запорізької області
18:04
Маріуполь
Понад 2,8 тисячі населених пунктів залишаються окупованими від початку повномасштабного вторгнення
17:55
Крим
Верещук закликала українців тимчасово виїхати з Криму
17:33
Оновлено
обстрілял Херсонщини
Окупанти атакували Херсон та область: є загибла, 2 поранених
17:24
Керівник РПЦ Кирило та УПЦ (МП) Онуфрій
У Верховній Раді ще немає 226 голосів за заборону УПЦ (МП), тривають дискусії всередині різних партій, - Стефанчук
17:10
Сергій Наєв
Кордон з Білоруссю: протягом тижня вирито ще 3 км окопів та викладено ще 2 тисячі мін
17:05
фейк, фейки
Росія клонує сайти українських медіа для поширення фейків
17:00
OPINION
Віталій Шабунін
Сильна країна не можлива без ефективних державних інституцій
16:56
ЗСУ, артилерія
"Росіяни ненавидять нашу техніку": командир ЗСУ про важкі бої на Бахмутському напрямку
16:46
укритіє
"Це вже реальність". Керівник окупованого Севастополя сказав містянам самим облаштовувати укриття
16:42
Ексклюзив
Війна в Україні ставить китайців у скрутне становище, - американський експерт Фрід
16:31
Ексклюзив
Севастополь, штаб чорноморського флоту РФ
Військовий експерт пояснив, чому саме по штабу ЧФ РФ було завдано удару
16:19
Кадри з фільму "Буча"
В Україні завершили знімати художній фільм "Буча"
16:06
Оновлено
"Динамо" - "ЛНЗ"
УПЛ: "Динамо" забило 4 голи "ЛНЗ", результати та розклад інших матчів 8-го туру
15:53
Оллі Рен
Заморожені валютні активи Росії слід використовувати для відновлення України, - кандидат у президенти Фінляндії
15:30
Огляд
Зоря
"Зоря" - це знову мужики, футзальна збірна програла Польщі, а Магучіх встановила рекорд сезону: головні новини українського спорту за тиждень
15:30
Бізнес, економіка під час війни
НБУ розробив курс фінансової грамотності для громадян: як доєднатись
15:20
Кім Чен Ин та Путін
США, Південна Корея та Японія домовилися жорстко реагувати на будь-які спільні дії РФ і КНДР, які загрожують регіональній безпеці
15:18
Зеленський і Абдель Фаттахом аль-Бурганом
Проросійські бойовики, зерно з України: Зеленський зустрівся з керівником Судану
15:13
Руслан Стефанчук
Стефанчук розповів, які нардепи регулярно не з'являються на засіданнях Верховної Ради
15:11
під час обшуків виявили арсенал
Автомати, набої, гранати, міна та ракета: на Київщині у працівника військкомату під час обшуків виявили цілий арсенал
15:03
США та В'єтнам
Байден готовий забезпечити В'єтнам зброєю для захисту від Китаю, - Reuters
14:27
Оновлено
крилата ракта "Калібр"
Росіяни збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі: скільки на них "калібрів"
14:18
Дана Ярова
Соловйов та російські пропагандистські телеграм-канали накинулися на українську волонтерку Дану Ярову
14:05
Андрій Медведєв (ПВК Вагнера)
Ексвагнерівець Медведєв хотів повернутися з Норвегії до Росії, але його затримали на кордоні
14:03
Оновлено
Джозеф Байден, саміт НАТО
Байден сказав Зеленському, що США передадуть Україні невелику кількість ракет ATACMS, - NBC News
13:53
Ексклюзив
Андрій Піонтковський
Скандальні викриття здійснили концептуальний переворот усередині американської адміністрації, - Піонтковський
13:53
окупанти крим
Росіяни планують диверсії на кордоні з Харківською та Сумською областями
13:50
Оновлено
долар євро валюта обмін
Курс валют на 23 вересня: скільки коштують долар та євро
13:30
Оновлено
Наслідки ракетного удару по Кременчуку 22 вересня
Ракетний удар по Кременчуку: кількість постраждалих зросла до 32 людей
13:15
Гроші у перемогу, Одеса
"Гроші у перемогу!" У Києві до протестувальників під мерією вийшли депутати, в Одесі - не вийшли
13:10
Зростання ВВП підтверджує, що економіка адаптувалася до форс-мажорних умов, - Мінекономіки
13:09
Оновлено
Вибухи у Севастополі
У Криму лунають вибухи: у Севастополі оголосили повітряну тривогу
12:54
Канада
Канада надала уряду Індії докази ймовірної причетності Нью-Делі до вбивства лідера сикхів, - Bloomberg
12:33
Британія росія
Представники Кремля таємно виходять на контакт з Британією, - ЗМІ
12:32
OPINION
Віктор Шлінчак
ATACMS як примус Росії до переговорів
12:32
Наталія Гуменюк
"Таких цілей у нас багато, сюрпризи будуть ще": в ОК "Південь" прокоментували удар по штабу Чорноморського флоту РФ
12:18
Аналітика
блекаут, вимкнення світла
Зима близько: у якому стані наша енергетика та наскільки тривалими можуть бути блекаути
11:28
ЗСУ
Сили оборони прорвали оборону росіян біля Вербового на Запоріжжі, - Тарнавський
11:27
Електронні сигарети
"Безнікотинові" вейпи з Amazon, містять нікотин - The Guardian
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV