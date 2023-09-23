Після кількох років болісних вагань колективний Захід зробив нарешті свій вибір у війні, - Піонтковський

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Ви ж пам’ятаєте, який потік статей ліберальної, демократичної американської преси було спрямовано на нас у червні, липні й першій половині серпня про те, що наступ не досяг поставленої мети. І те, що ми взагалі співчуваємо українцям, які не зможуть перемогти росіян, тому розмірковуймо про переговори, компроміси тощо. Але зараз ті ж самі газети після концептуального перевороту в американській адміністрації розробляють інше. Вони повторюють тезис, що, можливо, наступ не досяг поставлених цілей, але вони задаються питанням: чому? Тому що неможливий наступ без підтримки з повітря, бо ми не надали літаків, не забезпечили цю перевагу", - зауважив політолог.

Андрій Піонтковський додав, що та група, яка тепер заволоділа ініціативою у Білому домі, робить протилежні висновки. Відповідно, які можуть бути зараз переговори після заяви Байдена про те, що, якщо ми дамо розчленувати Україну, то програємо перед усім світом і дамо сигнал усім майбутнім агресорам. Висновок - треба діяти тут і зараз.

"Тому виник інший наратив - ми мусимо виправити цю помилку і повинні надати все озброєння Україні для весняного наступу. А що стосується літаків, з великим запізненням, але все це реалізується. В європейських країнах відбувається підготовка пілотів. Я гадаю, що це тепер технічні питання, які вирішуються у робочому порядку. І вирішено, на мій погляд, уперше. За підсумками візиту Зеленського я дійшов висновку, що після кількох років болісних вагань колективний Захід зробив нарешті свій вибір у війні. Іншого виходу зараз, ніж повна, переконлива, демонстративна перемога України над Росією, для Заходу нема. І це не лише рішення США, а й колективна позиція НАТО. Невипадково у ті дні, коли звучала ця заява, виступив Столтенберг. Він знову повторив: якщо ми укладемо перемир’я й зупинимо війну, то України більше не буде, а якщо продовжимо підтримувати Україну, дамо необхідне озброєння, то вона здобуде перемогу", - прокоментував Піонтковський.

За його словами, спільна мова керівників НАТО й США є принциповою перемогою, тому всі конкретні питання постачання зброї будуть вирішуватимуться позитивно для України.