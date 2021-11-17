Питання перегляду тарифів на проїзд у громадському транспорті до кінця опалювального сезону розглядатися не буде, - Кличко
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що до кінця опалювального сезону питання підняття цін на проїзд у громадському транспорті столиці не розглядатимуть
Про це Віталій Кличко заявив у Telegram.
"Я розумію, наскільки чутливим є питання вартості проїзду для киян. І зазначу, що винесене воно поки тільки на обговорення. Це - проект. А не ухвалене рішення! Але як у мера Києва, у мене позиція наступна і чітка: gитання перегляду тарифів на проїзд у комунальному транспорті до кінця опалювального сезону розглядатися не буде!" - написав Кличко.
Мер Києва зазначив, що головна складова вартості тарифів - зростання цін на енергоносії. За його словами, у цьому році зі столичного бюджету компенсували 2 млрд грн, щоб тарифи на опалення і гарячу воду для киян не підвищувались.
Кличко зауважив, що столична влада дотує тарифи на комунальний транспорт та утримує ціни на проїзд у ньому в кілька разів нижче їх собівартості. Дотація на міський транспорт становить 4,5 млрд грн.
"Ми поставлені перед вибором: або збільшувати цифри в платіжках за комуналку, або підвищувати плату за проїзд. Бо увесь бюджет столиці ми не можемо пустити тільки на дотації", - зазначив Кличко.
- Як повідомлялося раніше, із 1 січня 2022 року ціни на проїзд у громадському транспорті Києва планують підвищити. Для жителів столиці проїзд коштуватиме 12 грн за наявності "картки киянина". Для пасажирів, які користуються проїзними квитками, ціна однієї поїздки складатиме 14 грн 20 коп., а разова поїздка коштуватиме 20 грн.
- Міський голова Києва Віталій Кличко назвав підвищення вартості проїзду в громадському транспорті столиці з наступного року "вимушеним кроком".
- Державна регуляторна служба України може скасувати рішення про підвищення цін на громадський транспорт у Києві.
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