Питання перегляду тарифів на проїзд у громадському транспорті до кінця опалювального сезону розглядатися не буде, - Кличко

Про це Віталій Кличко заявив у Telegram.



"Я розумію, наскільки чутливим є питання вартості проїзду для киян. І зазначу, що винесене воно поки тільки на обговорення. Це - проект. А не ухвалене рішення! Але як у мера Києва, у мене позиція наступна і чітка: gитання перегляду тарифів на проїзд у комунальному транспорті до кінця опалювального сезону розглядатися не буде!" - написав Кличко.



Мер Києва зазначив, що головна складова вартості тарифів - зростання цін на енергоносії. За його словами, у цьому році зі столичного бюджету компенсували 2 млрд грн, щоб тарифи на опалення і гарячу воду для киян не підвищувались.



Кличко зауважив, що столична влада дотує тарифи на комунальний транспорт та утримує ціни на проїзд у ньому в кілька разів нижче їх собівартості. Дотація на міський транспорт становить 4,5 млрд грн.



"Ми поставлені перед вибором: або збільшувати цифри в платіжках за комуналку, або підвищувати плату за проїзд. Бо увесь бюджет столиці ми не можемо пустити тільки на дотації", - зазначив Кличко.











