Ситуація на фронті

Українські захисники продовжують наступати на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. А вороги намагаються перехопити ініціативу на північному сході, лінії Сватове - Кремінна, де весь минулий тиждень частини армії рашистів проводили наступальні дії. Проте втратили позиції поблизу Кармазинівки й зараз готуються до нових спроб із залученням резервів.

На півдні, Запорізькому фронті, наші війська виконують важку й кропітку роботу. Попри заяви про уповільнений темп українського контрнаступу, події розвиваються досить динамічно. На двох ділянках фронту ЗСУ вийшли до так званої лінії Суровікіна. Йдеться про Времівський виступ, де українські захисники відбили у ворога Старомайорське й де зараз мають вибити ворога з Урожайного, з висот у Приютному. Другий напрямок - Мелітопольський, там зараз протискається оборона противника у населених пунктах Роботине й Вербове.

Нагадаю слова командувача Нацгвардії України полковника Олександра Півненка, який сьогодні сказав про те, що, якщо ми йдемо вперед, то це вже результат. Тобто усі пригадують операцію на Ізюмському напрямку й думають, що буде саме так, але буде по-іншому. Для нас кожен метр - це результат, і ми йдемо вперед. Він наголосив, що прийде час і на певному напрямку ми зробимо прорив, і не факт, що він буде там, де хтось думає. Командувач Нацгвардії України переконаний, що вороги втратять багато наших територій.

Щодо сходу, то тут ЗСУ повільно, але впевнено просуваються навколо Бахмута Донецької області. Сьогодні 31 липня речник Східного угруповання військ Сергій Череватий сказав, що у районі Бахмута ЗСУ використовують тактику повільного, але неухильного просування.

На південному фланзі Бахмута діє 3-тя окрема штурмова бригада ЗСУ, яка є легендарною бригадою, з огляду на ті здобутки, які демонструють командири, бійці і підрозділи цієї частини.

Олександр Бородін, пресофіцер 3-ої ОШБр, розповів, що ЗСУ поступово просуваються. Деякі люди очікують Харківських подій, але треба розуміти, що противник побудував систему оборони. Щоб зберегти особовий склад, наші хлопці просуваються поступово з тренуваннями, підготовками, плануванням, тому що потрібно постійно знаходити нові підходи, щоб штурмувати. До прикладу, на початку просування у Сил оборони не було таких викликів, як мінування. Тобто воно було, але містечкові й немасштабні. Наразі мінування й артилерія ворога - це основний виклик. Наші сапери знаходять нові методи. А головне, що ЗСУ тримають темп. На швидкість впливає саме намагання зберегти особовий склад і не поспішати, не робити помилок.

Бородин підкреслив, що ще зарано говорити про взяття населених пунктів. Є складна обставина - це поля й посадки. Тобто це не місцевість, де є будинки, тому доводиться багато копати й планувати саперну складову. Ворожа піхота у більшості демотивована, вона біжить. Триває контрбатарейна робота, працює розвідка, планування - це основні важливі моменти на цьому напрямку.

Пресофіцер 3-ої ОШБр зазначив, що втрати є, але вони набагато менші, ніж у ворога. Буває й у десятки разів. У ворога багато гине найманців із загону "Шторм - Z", зекі, мобілізовані й контрактники, але російські контрактники гинуть менше. Незважаючи на парадигму, що наступаюча сторона втрачає більше, але втрат у Сил оборони у десятки разів менше. Ще є медична складова, і у 3-ої штурмової бригади цей елемент реалізований повністю. За допомогою схеми західного зразка є забезпечення повної медичної підтримки бійців. Головне, що легкі 300-ті залишаються легкими. Тобто, якщо є можливість зберегти людині здоровʼя, воно буде збережено.

Нові рішення в озброєнні українських оборонних промисловців

Далі перейдемо до іншої теми про те, що війна Росії проти України стала поштовхом перегляду значення потенціалу тих чи інших зразків озброєнь на полі бою. Критично зросла потреба в артилерії, боєприпасах, дронах різного призначення. Також оновлюються вимоги до бронетехніки від танків до броньованих машин. Ці зміни вже помітні у нових рішеннях, які компанії з різних країн представляють на міжнародних виставках озброєнь. Владислав Бельбас, генеральний директор компанії "Українська бронетехніка" щойно повернувся з Туреччини, де українські оборонні компанії брали участь у міжнародній виставці озброєнь та військової техніки IDEF'23. На виставці була представлена продукція українських зброярів на стенді Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України.

Владислав Бельбас розповів, що є зацікавленість іноземних партнерів в українських виробничих можливостях, продукції, набутих знаннях під час війни. Вперше Національна асоціація підприємств оборонної промисловості України була представлена на міжнародній виставці IDEX (березень 2023 року) і з того часу є вже декілька реалізованих проєктів. Тобто за чотири місяці ефективність достатньо велика. Зацікавленість іноземних підприємств до співпраці з учасниками української асоціації підтверджується результатами виставки та запрошеннями до участі у подальших подібних заходах.

Генеральний директор компанії "Українська бронетехніка" зауважив, що на виставці IDEF'23 була представлена відносно невелика кількість українських компаній: UkrSpecSystems, "Українська Бронетехніка", UkrTac, "Системний електронний експорт, "Авіасервіс"та інші, також автомобільна та броньована техніка, системи РЕБ та РЛС, безпілотні системи, системи індивідуального захисту. На цій виставці вперше показали нову розробку безпілотника MINI SHARK. Компанія "Українська бронетехніка" презентувала макет гаубиці "Богдана" 155-мм довжиною ствола у 52 калібри.

Пан Бельбас підсумував, що іноземні оборонні компанії мають велику зацікавленість у співпраці з Україною, і це не тільки декларується намірами, а вже є реалізація цих намірів щодо спільного виробництва, розробки, також підтримки вже поставленої до України військової техніки. Відповідно, ми більше зацікавлені у залученні технологій партнерів для розвитку продуктових лінійок, масштабування виробництва, які вже у нас є.