Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Статті Події на фронті розвиваються динамічно: на двох ділянках ЗСУ вийшли до так званої лінії Суровікіна. Колонка Сергія Згурця
Аналітика

Події на фронті розвиваються динамічно: на двох ділянках ЗСУ вийшли до так званої лінії Суровікіна. Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець
31 липня, 2023 понедiлок
21:11
Статті Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

Українські захисники продовжують наступ на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках, а вороги намагаються перехопити ініціативу на лінії Сватове - Кремінна

Ситуація на фронті

Українські захисники продовжують наступати на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. А вороги намагаються перехопити ініціативу на північному сході, лінії Сватове - Кремінна, де весь минулий тиждень частини армії рашистів проводили наступальні дії. Проте втратили позиції поблизу Кармазинівки й зараз готуються до нових спроб із залученням резервів.

Карта. Луганщина. Харківщина. Сватове. 28\07\23

На півдні, Запорізькому фронті, наші війська виконують важку й кропітку роботу. Попри заяви про уповільнений темп українського контрнаступу, події розвиваються досить динамічно. На двох ділянках фронту ЗСУ вийшли до так званої лінії Суровікіна. Йдеться про Времівський виступ, де українські захисники відбили у ворога Старомайорське й де зараз мають вибити ворога з Урожайного, з висот у Приютному. Другий напрямок - Мелітопольський, там зараз протискається оборона противника у населених пунктах Роботине й Вербове.

Карта. Запоріжжя. Василівка. Оріхів. П'ятихатки

Нагадаю слова командувача Нацгвардії України полковника Олександра Півненка, який сьогодні сказав про те, що, якщо ми йдемо вперед, то це вже результат. Тобто усі пригадують операцію на Ізюмському напрямку й думають, що буде саме так, але буде по-іншому. Для нас кожен метр - це результат, і ми йдемо вперед. Він наголосив, що прийде час і на певному напрямку ми зробимо прорив, і не факт, що він буде там, де хтось думає. Командувач Нацгвардії України переконаний, що вороги втратять багато наших територій.

Щодо сходу, то тут ЗСУ повільно, але впевнено просуваються навколо Бахмута Донецької області. Сьогодні 31 липня речник Східного угруповання військ Сергій Череватий сказав, що у районі Бахмута ЗСУ використовують тактику повільного, але неухильного просування.

На південному фланзі Бахмута діє 3-тя окрема штурмова бригада ЗСУ, яка є легендарною бригадою, з огляду на ті здобутки, які демонструють командири, бійці і підрозділи цієї частини.

Олександр Бородін, пресофіцер 3-ої ОШБр, розповів, що ЗСУ поступово просуваються. Деякі люди очікують Харківських подій, але треба розуміти, що противник побудував систему оборони. Щоб зберегти особовий склад, наші хлопці просуваються поступово з тренуваннями, підготовками, плануванням, тому що потрібно постійно знаходити нові підходи, щоб штурмувати. До прикладу, на початку просування у Сил оборони не було таких викликів, як мінування. Тобто воно було, але містечкові й немасштабні. Наразі мінування й артилерія ворога - це основний виклик. Наші сапери знаходять нові методи. А головне, що ЗСУ тримають темп. На швидкість впливає саме намагання зберегти особовий склад і не поспішати, не робити помилок.

Бородин підкреслив, що ще зарано говорити про взяття населених пунктів. Є складна обставина - це поля й посадки. Тобто це не місцевість, де є будинки, тому доводиться багато копати й планувати саперну складову. Ворожа піхота у більшості демотивована, вона біжить. Триває контрбатарейна робота, працює розвідка, планування - це основні важливі моменти на цьому напрямку.

Пресофіцер 3-ої ОШБр зазначив, що втрати є, але вони набагато менші, ніж у ворога. Буває й у десятки разів. У ворога багато гине найманців із загону "Шторм - Z", зекі, мобілізовані й контрактники, але російські контрактники гинуть менше. Незважаючи на парадигму, що наступаюча сторона втрачає більше, але втрат у Сил оборони у десятки разів менше. Ще є медична складова, і у 3-ої штурмової бригади цей елемент реалізований повністю. За допомогою  схеми західного зразка є забезпечення повної медичної підтримки бійців. Головне, що легкі 300-ті залишаються легкими. Тобто, якщо є можливість зберегти людині здоровʼя, воно буде збережено.

Нові рішення в озброєнні українських оборонних промисловців

Далі перейдемо до іншої теми про те, що війна Росії проти України стала поштовхом перегляду значення потенціалу тих чи інших зразків озброєнь на полі бою. Критично зросла потреба в артилерії, боєприпасах, дронах різного призначення. Також оновлюються вимоги до бронетехніки від танків до броньованих машин. Ці зміни вже помітні у нових рішеннях, які компанії з різних країн представляють на міжнародних виставках озброєнь. Владислав Бельбас, генеральний директор компанії "Українська бронетехніка" щойно повернувся з Туреччини, де українські оборонні компанії брали участь у міжнародній виставці озброєнь та військової техніки IDEF'23. На виставці була представлена продукція українських зброярів на стенді Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України.

Владислав Бельбас розповів, що є зацікавленість іноземних партнерів в українських виробничих можливостях, продукції, набутих знаннях під час війни. Вперше Національна асоціація підприємств оборонної промисловості України була представлена на міжнародній виставці IDEX (березень 2023 року) і з того часу є вже декілька реалізованих проєктів. Тобто за чотири місяці ефективність достатньо велика. Зацікавленість іноземних підприємств до співпраці з учасниками української асоціації підтверджується результатами виставки та запрошеннями до участі у подальших подібних заходах.

Генеральний директор компанії "Українська бронетехніка" зауважив, що на виставці IDEF'23 була представлена відносно невелика кількість українських компаній: UkrSpecSystems, "Українська Бронетехніка", UkrTac, "Системний електронний експорт, "Авіасервіс"та інші, також автомобільна та броньована техніка, системи РЕБ та РЛС, безпілотні системи, системи індивідуального захисту. На цій виставці вперше показали нову розробку безпілотника MINI SHARK. Компанія "Українська бронетехніка" презентувала макет гаубиці "Богдана" 155-мм довжиною ствола у 52 калібри.

Пан Бельбас підсумував, що іноземні оборонні компанії мають велику зацікавленість у співпраці з Україною, і це не тільки декларується намірами, а вже є реалізація цих намірів щодо спільного виробництва, розробки, також підтримки вже поставленої до України військової техніки. Відповідно, ми більше зацікавлені у залученні технологій партнерів для розвитку продуктових лінійок, масштабування виробництва, які вже у нас є.

Новини
зброя
Сергій Згурець
Луганщина
Херсон
ЗСУ
Війна з Росією
Донеччина
окуповані території
Запорізька область
Військові новини
Колонка Згурця
наступ ЗСУ
Контрнаступ ЗСУ
втрати окупантів
Читайте також:
зрадник з Маріуполя
29 липня, 2023 субота
Очолив лікарню після окупації та називав українських військових "нацистськими бойовиками": медика з Маріуполя судитимуть за держзраду
Саміт НАТО, країни G7
30 липня, 2023 неділя
"Україну залишили в сірій зоні": Болтон про результати саміту НАТО у Вільнюсі
мадяр військовий
30 липня, 2023 неділя
РФ отримала технологію, яка може глушити "старлінки" на передовій, - командир Мадяр
Київ
+21°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.94
    Купівля 36.94
    Продаж 37.71
  • EUR
    Купівля 40.97
    Продаж 41.95
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
31 липня
21:24
ООН
ООН підтвердила загибель 9369 і поранення 16 646 цивільних унаслідок повномасштабного вторгнення РФ
20:27
малюк
Як зареєструвати дитину, народжену на ТОТ: роз'яснення уряду
20:11
Рінат Ахметов
За фінансування ЗСУ: РФ арештувала активи Ахметова
20:04
OPINION
Валерій Пекар
Окрім гарячої війни з Росією, триває й війна еліт
20:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 523 дня війни: вихованка загиблого на Луганщині Віталія Мерінова стала чемпіонкою Європи, а Україна вдесятеро наростила виробництво боєприпасів
19:46
Молдова
Молдова ратифікувала угоду з Україною про будівництво моста через Дністер
19:16
Огляд
БМП Marder
Характеристики німецької БМП "Marder" та значення для контрнаступу ЗСУ
19:05
Оновлено
Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу
Удар РФ по багатоповерхівці в Кривому Розі: 6 людей загинуло, 75 - постраждало, пошукові роботи завершено
19:01
Оновлено
Росіяни обстріляли Херсонщину
РФ вдруге за день обстріляла Херсон, є загиблий і поранений
18:53
Ексклюзив
обстріл Кривого Рогу
Жителі багатоповерхівки у Кривому Розі, які втратили житло від ракетного удару, отримають компенсацію з місцевого бюджету, - Вілкул
18:38
Володимир Зеленський
Зеленський про тривалість війни: Путін не витримає 10 років, не та фігура вже
18:36
На фото: BAYKAR
Baykar створить в Україні сервісний центр для ремонту та обслуговування безпілотників
18:28
Володимир Зеленський
Путін прекрасно знає, що Україна потопить увесь його флот, якщо він підійде близько, - Зеленський про атаки на порти
18:06
OPINION
Ірина Цілик
Ні, ми не заслужили на війну...
18:00
Оновлено
Гордан Грлич Радман
Хорватія надаватиме свої порти для експорту українського зерна
17:36
Tesla Powerwall
Здатні забезпечувати енергією упродовж 12-14 годин: Україна отримала 508 систем Tesla Powerwall
17:07
Партія Орбана бойкотувала позачергове засідання парламенту Угорщини щодо ратифікації заявки Швеції на вступ в НАТО
17:00
Андрій Холодов
Нардеп-"слуга" Холодов написав заяву про складання повноважень
16:57
Ексклюзив
Маріуполь
Окупанти дуже серйозно ставляться до оборони Маріуполя: укріплюють бліндажі й постійно тренуються, - Андрющенко
16:51
Оновлено
грузія
У Батумі на мітингу проти лайнера з російськими туристами затримали 23 людини
16:47
Олександр Камишін
Україна наростила темпи виробництва боєприпасів, однак для забезпечення потреб армії цього замало, - Камишін
16:41
Новини компаній
Cosmolot Airlines: 100 млн грн на 50 ударних БПЛА 
16:35
На фото: Музей української діаспори
В Україні з'явиться Віртуальний музей української діаспори
16:32
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
16:16
Шахтарі
У Донецькій області на шахті стався викид газу та вугілля, загинули троє працівників
16:01
OPINION
Олексій Панич
Навіщо "Слугам" Безугла?
15:52
Toyota
Toyota посилить розвиток електрокарів і технологій в Китаї
15:43
Ексклюзив
На флангах навколо Бахмута гаряче, ворог намагається концентрувати сили у місті, - командир роти батальйону "Свобода" Оропай
15:40
Ексклюзив
ЗСУ
Звільнити Крим до Різдва ми зможемо лише за наявності окремих ресурсів, - військовий експерт Селезньов
15:36
Генеральний прокурор України Андрій Костін
Костін: Наразі обговорюються дві моделі створення спецтрибуналу для Росії
15:36
Гітанас Науседа
Науседа вважає вагнерівців у Білорусі "серйозною загрозою" і не виключає провокацій проти Литви, Польщі та Латвії
15:16
Інфографіка
немовлячі ноги
Найбільший спад за часи незалежності: за останні пів року народжуваність в Україні скоротилась на 28%
14:48
погода
Серпень розпочнеться з тепла, але дощитиме усюди, окрім заходу: прогноз погоди від синоптика Наталки Діденко
14:43
Китайські безпілотники
Аби захистити національну безпеку: Китай обмежує експорт обладнання для дронів
14:32
на Запоріжжі викрито викладача одного з вишів
Викладача інформатики із Запоріжжя підозрюють у збиранні інформації про дислокацію ЗСУ для ворога
14:13
"Проводили" мільйони доларів щомісяця між РФ та Україною: правоохоронці викрили мережу конвертаційних центрів
14:08
віруси «Gorgon» і «tutle»
З руками та хвостами: вчені зі США виявили гігантські віруси унікальної форми
14:04
OPINION
Сергій Руденко
Бойко — недобиток Януковича, Медведчука і Путіна
14:03
хвороба Альцгеймера
Науковці довели, що добавка для бодібілдингу запобігає розвитку деменції у мишей
13:58
Євген Пригожин
Пригожин відкликав відпустки вагнерівців та велів прибути в Білорусь до 5 серпня
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV