English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Подоляк розповів, що Зеленському було відомо про вторгнення РФ до 24 лютого

Подоляк розповів, що Зеленському було відомо про вторгнення РФ до 24 лютого

13 червня, 2022 понедiлок
15:23
війна з Росією Зеленський

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що українське керівництво до 24 лютого не знало про точну дату та масштаби російського вторгнення

Про це Подоляк заявив у інтерв'ю білоруському опозиційному виданню Зеркало

"Розвіддані показували, що Росія була готова до нападу останній рік. Але питання було в обсязі вторгнення. Ми гадали, що будуть інтенсивні бойові дії на Сході України", - сказав Подоляк. 

На запитання, чи була йому відома точна дата повномасштабного вторгнення, він відповів негативно.   

"Ні, такого моменту не було. Навіть якщо ви маєте на увазі переміщення великої кількості військової сили, це не обов'язково означає, що її використовуватимуть як силу для вторгнення. Можливо, хтось хоче мати інші переговорні позиції чи трохи пошантажувати. Розвідка повідомляла, що є велике накопичення російських військ і вони активно рухаються. Ми це все враховували", - запевнив Подоляк. 

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

розвідка
Володимир Зеленський
Офіс президента
Михайло Подоляк
російське вторгнення
Читайте також:
Канадський Парламент
12 червня, 2022 неділя
Парламент Канади терміново евакуювали
Андрій Піонтковський
11 червня, 2022 субота
Франція і Німеччина в критичну мить простягнули руку допомоги Росії, - Піонтковський
13 червня, 2022 понедiлок
У Союзній державі РФ та Білорусі заявили про "фінішну пряму" в реалізації програм інтеграції країн
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 34.04
    Купівля 34.04
    Продаж 34.98
  • EUR
    Купівля 35.64
    Продаж 36.96
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
13 червня
16:21
комендантська година
На Запоріжжі скорочують комендантську годину
16:21
грузія
У Грузії вважають, що вони мають отримати статус кандидата в ЄС раніше за Україну
16:13
Окупанти мінують шляхи та проводять розвідку поблизу Старого Салтова, - Міноборони
16:08
Логотип Вкусно и точка
Російська мережа, якою замінили McDonald's, вкрала логотип у виробника кормів для тварин
16:03
Бронежилети для військових
Україні спершу слід провести облік зброї на руках у громадян, а потім говорити про її легалізацію, - очільник Нацполіції
15:48
окупант
"У пацанів вже дах їде. Трьох на дурку відправили": рашист про втрати на фронті, - розвідка
15:36
Українська Вікіпедія
Вікіпедія подала апеляцію на рішення московського суду щодо видалення інформації про війну в Україні
15:29
Ексклюзив
Знищена техніка окупантів
ЗСУ професійно знищують позиції ворога. Масштабного контрнаступу не буде, - військовий експерт Притула
15:28
Аналітика
Київ оборона війна
Війна затягується: чи могли б ми підготуватися краще?
15:28
Ексклюзив
Слов'янськ
Небезпека наближається, але про наступ на Слов'янськ поки що говорити рано, - голова ВА Лях
15:24
гаубиця М777
"Американська зброя дуже ефективна, з радянською порівнювати неможливо": ЗСУ показали звільнені села на Донбасі
15:18
Євробачення
"Аби гарантувати зручну логістику й безпеку, розглядаємо різні локації": в Офісі президента розповіли, як триває підготовка до Євробачення-2023
15:07
Олаф Шольц
У німецькому уряді не підтвердили візиту Шольца в Київ з Макроном та Драгі 16 червня
14:53
Інґріда Шимоніте
Деякі країни вважають, що Україні ще зарано в ЄС, - премʼєрка Литви
14:52
біженці з України в Італії
У МОЗ розповіли, що таке "синдром біженця" та як вимушеним переселенцям його подолати
14:46
Віталій Кличко
НДР також була частиною радянської імперії: Кличко попередив, що плани Путіна не обмежуються Україною та Польщею
14:43
Михайло Фрідман
Намагався уникнути санкцій: суд арештував українські активи російського олігарха Фрідмана 
14:35
експорт кукурудзи
18 тис. тонн української кукурудзи доправили до Іспанії за новим маршрутом
14:10
Universität zu Köln
Німецькі університети створили "академію в екзилі" для українських вчених
14:01
бізнес-вумен
На Київщині близько 90% підприємств відновили роботу, з районів бойових дій переїхало 10 компаній
14:01
Володимир Бандура та Денис Пушилин
Мер Святогірська, звинувачений у держзраді, перейшов на бік окупантів і очолить "адміністрацію" міста
13:57
Ерлінг Холанд
"Манчестер Сіті" оголосив про перехід Холанда
13:55
В'ячеслав Чаус
Окупанти обстріляли Прилуки на Чернігівщині: зафіксовано "прильоти" трьох ракет
13:46
Аналітика
Віталій Портников
Путін займається збиранням земель
13:27
Причіпні саморухомі гаубиці FH70 калібру 155-мм
У Офісі президента розповіли, яка зброя необхідна, щоб викинути РФ з України
13:27
На фото Володимир Зеленський
"Нам потрібна потужна наступальна зброя, без якої війна лише затягується": Зеленський звернувся до American Jewish Committee Global Forum
13:14
Ексклюзив
Путін капут
Кінець путінського режиму збіжиться в часі з розпадом Росії. Україна стає вироком для Кремля, - Огризко
13:14
Ексклюзив
Мелітополь
Вибух у Мелітополі - це провокація рашистів, які проводять зачистку колаборантів, - міський голова Федоров
13:08
Оновлено
БПЛА
Над Миколаївщиною збили російський безпілотник
13:03
братська могила у Маріуполі
У Маріуполі окупанти пропонують "за їжу" прибирати завали та хоронити тіла у братських могилах, - розвідка
12:56
"Росіяни сягнули по останні резерви, а білоруси навряд чи атакуватимуть": польський генерал проаналізував ситуацію на фронті
12:45
Смартфон
Українці за тиждень у "Дії" подали 25 тис. заявок на одну з найпопулярніших довідок
12:32
СБУ
На Харківщині затримали агента ФСБ, який "звітував" рашистам про позиції ЗСУ
12:29
Вилучення автомобілів для ЗСУ
​Рада в червні розгляне законопроєкт про скасування пільг на ввезення авто, але не цього тижня, - нардеп
12:24
Ексклюзив
Павло Латушко
До Білорусі в останній час проникло 5 тис. офіцерів ПВК "Вагнера" та військовослужбовців РФ у цивільному одязі, - білоруський опозиціонер Латушко
12:16
Ексклюзив
ізраїль україна
В Ізраїлі не до кінця розуміють масштаби трагедії в Україні, - співзасновниця Israeli friends of Ukraine Жарова
12:15
Херсон
Музиканти російського гурту "Земляни" потрапили у ДТП після концерту в окупованому Херсоні
12:05
Запорізький залізорудний комбінат
На Запоріжжі із залізорудного комбінату рашисти вкрали 54 вантажні вагони руди
12:00
Ferrexpo
Ferrexpo Костянтина Жеваго придбала комунальну техніку для потреб міста Охтирка
11:52
ракетні системи США
Аби перейти у контрнаступ, Україні потрібні 100 далекобійних систем HIMARS та MLRS, - радник міністра оборони
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV