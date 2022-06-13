Про це Подоляк заявив у інтерв'ю білоруському опозиційному виданню Зеркало.

"Розвіддані показували, що Росія була готова до нападу останній рік. Але питання було в обсязі вторгнення. Ми гадали, що будуть інтенсивні бойові дії на Сході України", - сказав Подоляк.

На запитання, чи була йому відома точна дата повномасштабного вторгнення, він відповів негативно.

"Ні, такого моменту не було. Навіть якщо ви маєте на увазі переміщення великої кількості військової сили, це не обов'язково означає, що її використовуватимуть як силу для вторгнення. Можливо, хтось хоче мати інші переговорні позиції чи трохи пошантажувати. Розвідка повідомляла, що є велике накопичення російських військ і вони активно рухаються. Ми це все враховували", - запевнив Подоляк.

11 червня Джо Байден заявив, що Володимир Зеленський не хотів чути попередження про російське вторгнення.

Речник Володимира Зеленського Сергій Никифоров заявив, що президент України усвідомлював ризик повномасштабного вторгнення Росії, але партнери не дослухалися до його прохання про превентивні санкції.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Володимир Зеленський знав про всі можливі сценарії російського вторгнення.

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