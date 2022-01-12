Порошенко радить Офісу Зеленського не витрачати бюджетні кошти на незаконне стеження і менше демонструвати свій страх
"Європейська Солідарність" заявила, що Петро Порошенко повернеться до України 17 січня
"Задля економії бюджетних коштів, які Банкова сьогодні витрачає на незаконне стеження за лідером опозиції, офіційно повідомляємо, що лідер опозиції Петро Порошенко повернеться до Києва 17 січня, рейсовим літаком з Варшави", - йдеться у заяві політичної партії "Європейська Солідарність".
"Сьогодні лідер "Європейської Солідарності" працює в Брюсселі, де проводить важливі міжнародні зустрічі, в тому числі по лінії НАТО, на тлі підвищеної концентрації російських військ на кордоні з Україною і вторгнення росіян до Казахстану.
Петро Порошенко вдячний прихильникам, які готуються до його повернення до Києва. І радить Офісу Зеленського менше демонструвати свій страх через провладні ЗМІ: "раджу Банковій не витрачати кошти на незаконне зовнішнє спостереження і прослушку – ми інформуватимемо вас про кожний крок, який наближає додому. Так само не раджу владі лякати мене арештом прямо в аеропорту. Я повертаюся 17 січня о 9 ранку".
В умовах широкомасштабної агресії Путіна переслідування лідера опозиції є нічим іншим як руйнуванням національної єдності – саме тим, що так необхідно агресору", - мовиться у повідомленні.
- Нагадаємо, 20 грудня ДБР оголосило Петру Порошенку підозру в державній зраді у справі про постачання вугілля із тимчасово окупованих Росією територій Луганщини і Донеччини.
- 17 грудня ДБР безрезультатно намагалося вручити Порошенку повістку про виклик. Того ж дня Порошенко відбув у дипломатичне турне до Туреччини та Польщі.
- Раніше, 12 листопада СБУ оголосила ексміністру енергетики та вугільної промисловості Володимиру Демчишину підозру у справі про постачання вугілля з ОРДЛО.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що "не бачить резонансу" в оголошенні підозри Порошенку.
- США наголосили на важливості верховенства права, а не політичних мотивів у ситуації щодо підозри Порошенку.
- ЄС наголосив на пріоритетності неупередженого правосуддя, пообіцявши відстeжувати ситуацію з підозрою Порошенку.
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