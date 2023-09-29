Посолка ЄС Матернова спрогнозувала терміни вступу України в союз і назвала передумови

Про це Матернова розповіла в інтерв'ю Європейській правді.

Коментуючи слова президента Євроради Шарля Мішеля про готовність ЄС до розширення у 2030 році, Матернова зазначила, що має відбутися багато реформ для того, щоб Україна приєдналася до союзу.

"З часу ескалації війни, з моменту вторгнення до України в лютому минулого року я пояснювала всім у Брюсселі, що в Україні час тече зовсім інакше. Те, що в інших місцях забирає місяці, тут може відбутися за кілька тижнів чи днів. Тому я думаю, що 2030 рік – реалістичний термін, якщо дуже-дуже багато працювати. Вам треба підтримувати темп реформ, і це непросто. Утім, це реально", - вказала вона.

Посолка ЄС наголосила, що мають також відбутися інституційні та політичні зміни у самому Європейському Союзі: тобто союз повинен бути готовим до розширення за межі нинішніх 27 країн-членів. Для цього мають відбутися зміни у системі голосування та прийняття рішень.

"Тому дуже важливо усвідомлювати, що не лише Україна потребує реформ, але і Європейський Союз інституційно та політично потребує реформування. А це нелегко зробити", - наголосила вона.

Матернова висловила сподівання, що лідери ЄС ухвалять рішення про початок переговорів про вступ України у грудні цього року.

"Особисто я вірю і розраховую, що у грудні лідери ЄС ухвалять рішення про початок переговорів про вступ України. Але остаточне набуття членства України в ЄС забере ще деякий час. На цьому шляху є ще багато вимог, які ваша країна повинна виконати", - зазначила Матернова.

На її думку, для України наразі принципово важливо отримати політичне рішення про початок переговорів.

Що відомо про вступ України до ЄС

28 лютого 2022 року Україна звернулася до Євросоюзу щодо негайного вступу за спеціальною процедурою. 23 червня 2022 року Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС.

У травні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна має бути готовою до вступу в Європейський Союз через два роки – країна розраховує отримати політичне рішення про початок перемовин щодо вступу вже цього року.

8 вересня президент Литви Ґітанас Науседа заявив, важливо, аби переговори щодо вступу України до ЄС почалися до кінця поточного року, адже чітка європейська перспектива надихатиме українців на полі бою.

Керівник парламентської фракції "Слуги Народу" Давид Арахамія 21 вересня повідомив, що Верховна Рада ухвалила 99,9% того, що потрібно для початку перемовин про вступ до ЄС.

26 вересня очільниця Європарламенту Роберта Мецола заявила, що держави-члени можуть розпочати офіційні переговори з Україною вже в грудні.

Еспресо пояснює, які з необхідних реформ для вступу до ЄС проведені і на якій стадії виконання кожна з них.