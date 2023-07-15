Про це Науседа сказав у інтерв'ю литовському мовнику LRT.

"Це одна з умов, дуже важлива умова", - сказав Науседа.

Водночас президент Литви зазначив, що ворожа агентура присутня і в західних країнах, а також наголосив, що вирішальне значення має те, наскільки впливовими є такі агенти.

"Погодьтеся, п'ята колона є скрізь, навіть у тих країнах, де ми можемо й не уявляти, навіть далеко на захід від нас, вона також є у нас, вона є також в Україні. Чи не головне питання полягає в тому, наскільки високо у владній ієрархії підіймаються такі люди, а рішення України свідчать про те, що таких людей прибирають. Кожного разу, коли я чую, що когось знімають з високої посади, мене це тішить, тому що я розумію, що держава очищується", - сказав Науседа.

Литовський лідер додав, що підозри виникали б, якби таких змін не було.

"Якби все було красиво, все замітали під килим і здавалося, що в ієрархії влади все стабільно, тоді виникали б підозри, чи насправді в країні, де стикаються багато інтересів і де Росія намагається здійснювати не лише військові дії, але й гібридні та дезінформаційні, пропагандистські дії, все так красиво і зовні впорядковано. Ні, Україна очищається, і я думаю, що очищатиметься", - сказав Науседа.

Крім того, президент Литви зазначив, що ці умови доведено до відома української влади.

"Україна знає ці умови. Ми з президентом Володимиром Зеленським мали можливість про це говорити на Лукішській площі (у Вільнюсі - ред.) і ми багато говорили про це під час вечері. Вони (Україна - ред.) бояться, що проти них може бути використана так звана умовність, що просто виходячи з тези "коли умови будуть виконані", можуть бути вигадані нові вимоги, іншими словами, модель залізних черевиків, які Україна ніколи не зможе носити. Я його заспокоїв, тому що я справді не бачу такого настрою серед країн-партнерів, просто всі в один голос підтримують Україну, але всі кажуть, що зараз йде війна, а коли війна закінчиться, все піде дуже швидко", - сказав Науседа.

Що відомо про саміт НАТО та вступ України до Альянсу

11-12 липня у Вільнюсі відбувся саміт лідерів країн НАТО. Засідання пройшли на рівні лідерів країн та урядів. Уперше саміт приймала Литва. Заходи відбувалися у конгрес-центрі LITEXPO. Безпеку під час заходів забезпечували тисячі військовослужбовців, небо захищали комплекси ППО Patriot і NASAMS.

У зустрічах взяли участь лідери 31 країни НАТО включно з президентом США Джо Байденом, додатково були запрошені делегації Японії, Південної Кореї, Нової Зеландії, Австралії, України та Швеції. Загалом до Вільнюса прибули понад 2400 членів з 48 іноземних делегацій, у тому числі до 40 очільників держав і до 150 інших високопоставлених урядовців. Також у саміті взяв участь український президент Володимир Зеленський.

11 липня саміт НАТО у Вільнюсі ухвалив пакет рішень щодо України: скасовується етап Плану дій щодо членства, а запрошення до Альянсу країна отримає після виконання вимог для вступу і за умови згоди всіх союзників.

Володимир Зеленський обурився наявністю "умов" для отримання Україною запрошення до НАТО та заявив, що це схоже на "неготовність запросити нашу країну до Альянсу".

Країни Альянсу погодили підсумкове комюніке щодо України і заявили, що пам’ятають про зобов’язання 2008 року щодо того, що Україна стане членом НАТО. Також у документі визнали, що сьогодні шлях України до повної євроатлантичної інтеграції вийшов за межі необхідності в Плані дій щодо членства. Країни-члени наголосили, що Україна стає більш оперативною та політично інтегрованою з Альянсом і досягла значного прогресу на шляху до реформ. Міністри закордонних справ країн НАТО регулярно оцінюватимуть прогрес за допомогою Річної національної програми.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на рішення Вільнюського саміту НАТО за підсумками першого дня. Він вважає, що Альянсу не слід зволікати зі вступом України до військово-політичного блоку.

Пізніше він також повідомив, що у НАТО не називали, які умови має виконати Україна для вступу до Альянсу, також невідомо, хто їх має сформулювати.

Володимир Зеленський прокоментував результати саміту НАТО, та заявив, що якби Україна отримала запрошення до Альянсу, то вони "були б ідеальні".

У середу, 12 липня, країни G7 узгодили спільну декларацію, у якій вказані параметри гарантій безпеки для України. До угоди зможуть доєднатися всі охочі країни.

Детальніше про події саміту НАТО дивіться у текстовому онлайні Еспресо.