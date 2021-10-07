Промоутер назвав єдиний шанс Джошуа на успіх в бою з Усиком
Промоутер Олександр Красюк розповів, що нокаутуючий удар є єдиним шансом Ентоні Джошуа в бою з Олександром Усиком
Про це повідомляє Fightnews.info.
За словами Красюка, нокаут - це єдиний шанс Джошуа на успіх у бою з Усиком.
"Складно було припустити інший результат. Єдиний шанс у Джошуа перемогти - це нокаутувати Усика. Він же вибрав тактику перебоксувати Олександра і помилився. Ми б хотіли, щоб він для реваншу навчився боксувати за три місяці і продовжив змагатися в цьому елементі з Усиком", - сказав промоутер Олександр Красюк.
Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- Нагадаємо, 25 вересня, Олександр Усик переміг Ентоні Джошуа та став новим чемпіоном світу WBO, WBA та IBF у надважкій вазі.
- 30 вересня стало відомо, що повторний бій між Усиком і Джошуа може відбутися в Україні.
- 1 жовтня промоутер Олександр Красюк розповів, яка була головна помилка Ентоні Джошуа в бою з Олександром Усиком.
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