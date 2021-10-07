Промоутер назвав єдиний шанс Джошуа на успіх в бою з Усиком

Про це повідомляє Fightnews.info.



За словами Красюка, нокаут - це єдиний шанс Джошуа на успіх у бою з Усиком.



"Складно було припустити інший результат. Єдиний шанс у Джошуа перемогти - це нокаутувати Усика. Він же вибрав тактику перебоксувати Олександра і помилився. Ми б хотіли, щоб він для реваншу навчився боксувати за три місяці і продовжив змагатися в цьому елементі з Усиком", - сказав промоутер Олександр Красюк.

Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

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