Просто насолоджуюсь життям, і думаю відростити волосся, - Ф'юрі розповів, чим займається після завершення кар'єри
Британець Тайсон Ф'юрі пожартував, що після завершення кар'єри він планує відростити волосся
Про це повідомляє "Трибуна".
"Я закінчив кар’єру. Тож я хочу відпочити зі своєю сім’єю і насолоджуватися життям. Але хто знає, що чекає на нас в майбутньому? Але поки що я просто насолоджуюсь життям, і думаю відростити волосся", – сказав Ф’юрі.
Тайсон Ф'юрі володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради) в надважкій вазі.
Британець 24 квітня після перемоги над співвітчизником Ділліаном Вайтом заявив, що залишає великий бокс та надалі виходитиме на ринг лише у виставкових поєдинках.
- У ніч проти 24 квітня Тайсон Ф'юрі нокаутом переміг Ділліана Вайта.
- Після поєдинку Ф’юрі заявив, що не зацікавлений у поєдинку проти переможця бою між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа.
- 25 квітня стало відомо, що Тайсон Ф'юрі отримав за бій з Ділліаном Вайтом найбільший гонорар у кар'єрі - $33,6 млн.
- 29 квітня Ф'юрі запевнив, що він ніколи не битиметься з українцем Олександром Усиком.
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