Просто насолоджуюсь життям, і думаю відростити волосся, - Ф'юрі розповів, чим займається після завершення кар'єри

Про це повідомляє "Трибуна".



"Я закінчив кар’єру. Тож я хочу відпочити зі своєю сім’єю і насолоджуватися життям. Але хто знає, що чекає на нас в майбутньому? Але поки що я просто насолоджуюсь життям, і думаю відростити волосся", – сказав Ф’юрі.

Тайсон Ф'юрі володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради) в надважкій вазі.

Британець 24 квітня після перемоги над співвітчизником Ділліаном Вайтом заявив, що залишає великий бокс та надалі виходитиме на ринг лише у виставкових поєдинках.

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