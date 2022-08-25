Про це радник Офісу президента Михайло Подоляк написав у своєму твіттері.

"Масований обстріл України в День Незалежності – черговий прояв безпорадності й терористичної суті ru-варварів після шести місяців ганьби й поразок. Невже ще не зрозуміло, що намагання залякати українців – абсолютно програшна ідея? Краще думайте про фінальний "жест доброї волі", – написав він.

Масований обстріл України в День Незалежності – черговий прояв безпорадності й терористичної суті ru-варварів після шести місяців ганьби й поразок. Невже ще не зрозуміло, що намагання залякати українців – абсолютно програшна ідея? Краще думайте про фінальний «жест доброї волі»… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 24, 2022