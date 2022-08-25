"Прояв безпорадності та терористичної суті": в ОПУ відреагували на масований російський обстріл України 24 серпня
Михайло Подоляк назвав масований обстріл України у День Незалежності проявом безпорадності РФ після шести місяців ганьби та поразок
Про це радник Офісу президента Михайло Подоляк написав у своєму твіттері.
"Масований обстріл України в День Незалежності – черговий прояв безпорадності й терористичної суті ru-варварів після шести місяців ганьби й поразок. Невже ще не зрозуміло, що намагання залякати українців – абсолютно програшна ідея? Краще думайте про фінальний "жест доброї волі", – написав він.
- На початку доби, 24 серпня, росіяни обстріляли Запоріжжя.
- Від російських обстрілів також постраждав Дніпро.
- У Дніпропетровській області 24 серпня російські війська завдали ракетного удару по залізничній станції у Чаплине. Загинули щонайменше 22 людей.
- Також Росія завдала два ракетних удари по критичній інфраструктурі у Хмельницькій області.
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