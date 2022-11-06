Путін у розмові з Макроном обговорив удар США по Хіросімі й Нагасакі, - Daily Mail

Про це із посиланням на власні джерела повідомило британське видання Daily Mail.

Стало відомо, що Путін заявив, що бомбардування японських міст Хіросіма й Нагасакі, які потягли за собою капітуляцію Японії наприкінці Другої світової війни, продемонстрували, що "не потрібно атакувати великі міста для того, щоб перемогти".

За інформацією співрозмовників Daily Mail, Макрон стривожений цією заявою, позаяк це "прозвучало як натяк на те, що Путін може застосувати тактичну ядерну зброю на Сході України, залишивши Київ неушкодженим".

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Джерело у французькому уряді повідомило газеті: "Два президенти, безсумнівно, обговорювали ризик використання ядерної зброї. Путін хоче донести повідомлення про те, що на столі є усі опції відповідно до російської доктрини щодо ядерної зброї".

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18 жовтня генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що вважає ймовірність застосування Росією ядерної зброї проти України низькою, але проводить уважний моніторинг за станом та готовністю російських ядерних сил.

24 жовтня начальник Головного управління розвідки міноборони Кирило Буданов заявив, що загроза застосування Росією ядерної зброї реальна, але не більша, ніж була вісім місяців чи два роки тому.

29 жовтня Spiegel повідомив, що у РФ обговорювалися сценарії ядерного удару по Німеччині за кілька тижнів до нападу РФ на Україну.

Речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав інформацію New York Times про обговорення ядерного удару по Україні "накачуванням теми".

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу звинуватив Україну в готовності розташувати на своїй території ядерну зброї країн НАТО.

Пізніше, 4 листопада, лідер Китаю заявив Шольцу, що виступає проти застосування ядерної зброї в Європі.

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