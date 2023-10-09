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Радбез ООН не зміг ухвалити спільну заяву щодо нападу ХАМАСу на Ізраїль

9 жовтня, 2023 понедiлок
17:57
Світ радбез ООН

Радбез ООН на закритому засіданні не зміг ухвалити спільну заяву щодо нападу ХАМАСу на Ізраїль, позаяк забракло одностайності. Не всі країни засудили цю атаку

Про це пише The Times of Israel.

Американський дипломат Роберт Вуд сказав журналістам, що так сталося, бо не всі країни-члени засудили напад ХАМАСу. При цьому він не уточнив, хто з них утримався.

"Ви, ймовірно, могли б вгадати одну з них без моїх слів", — сказав Вуд, натякаючи на Росію.

Дипломати заявили, що Радбез не розглядав жодної спільної заяви, не кажучи вже про обов’язкову резолюцію, а російська делегація сподівалася на ширший фокус, ніж засудження ХАМАС.

Водночас Китай заявив, що підтримає спільну заяву.

 "Це не нормально, що Рада Безпеки мовчить", — сказав китайський дипломат Чжан Цзюнь, зазначивши, що Пекін засуджує "всі напади на мирних жителів".

Для того, щоб Радбез ООН міг ухвалити певне рішення, потрібно дев'ять голосів, включаючи голоси всіх п'яти постійних членів Ради. Це і є так зване правило одностайності великих держав. Постійні члени Радбезу – це Росія, Китай, США, Велика Британія та Франція.

Події в Ізраїлі

Уранці в суботу, 7 жовтня 2023 року, палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна перебуває "у стані війни". Уряд країни застосував так званий пункт 40 Алеф, офіційно оголосивши про стан війни від 06:00 7 жовтня. Востаннє це ставалося 50 років тому, під час Війни Судного дня 1973-го. 

Вранці 8 жовтня ліванська Хезболла оголосила про приєднання до сил ХАМАС і взяла на себе відповідальність за обстріл ракетами та мінометами бази ЦАГАЛ на півночі Ізраїлю. Палестинський Ісламський джихад також заявив, що його бойовики приєдналися до нападу ХАМАСу на Ізраїль. 

Через ситуацію на Близькому Сході Рада Безпеки ООН скликала екстрене засідання. Проте після нього не було вжито жодних дій та ніяких рішень. Водночас уряд Великої Британії заявив, що буде підтримувати Ізраїль у його боротьбі з терористами та готовий надати йому всю необхідну допомогу.

Удень 9 жовтня армія Ізраїлю повернула під контроль всі райони на короні із Сектором Газа. При цьому не виключено, що на ізраїльській території все ще перебувають бойовики ХАМАСу

Уночі та вдень того ж дня збройні сили Ізраїлю атакували сектор Гази. Головними цілями стали командні пункти, будинки командирів, бойовиків та рядових солдатів терористичної організації ХАМАС. Міністерство оборони Ізраїлю наказав військовим взяти сектор Гази у блокаду.

Низка країн світу засудила терористичний напад бойовиків ХАМАСу та висловила підтримку Ізраїлю в захисті від агресії. Серед них - США, Велика Британія, Іспанія, Італія, Німеччина, Україна, Франція, Угорщина, Нідерланди, Хорватія, Чехія, Швеція, Угорщина, Норвегія, Кіпр, Індія, Боснія і Герцоговина, Аргентина, Австралія, а також Європейський Союз.

Ізраїль
Радбез ООН
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