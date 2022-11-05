Про це заявив експерт із міжнародної політики Раміс Юнус в етері Еспресо

"Туреччина - країна, яка претендує на регіональне лідерство й за останні 10-15 років це лідерство підсилила. Недавно був створений союз турецьких країн, і вже відбувається наповнення, подивіться, які активні візити - Казахстан до Азербайджану, Азербайджан до Казахстану, Узбекистан, Туркменістан, Киргизстан. Тобто це все працює. Грузію долучили, Туреччину. Британія чатує ці всі інтереси на чолі з усіма своїми транснаціональними компаніями, з British Petrolium. Це все почало рухатися - і саме на Південному Кавказі. Чи багато Росія має таких можливостей? А Туреччина буде лише посилюватися відповідно до того, як Росія слабшатиме, і цю територію спокійно займатиме”, - зауважив він.

За словами політолога, Туреччина зайшла на Південний Кавказ і просуватиметься далі. РФ дала їй таку можливість, адже ця країна не воює проти Росії. Утім на Кримській платформі, у питанні окупації Криму Туреччина підтримала Україну й має з нею стратегічні воєнні відносини протягом 30 років.

"Навіть перебуваючи у центрі як дипломатична платформа, яку вибрали і Україна, і Росія, і Захід це підтримав, але тишком-нишком у міру послаблення позиції Росії Туреччина посилюється. Останній зерновий контракт, тиск на Росію і те, що Росія зробила крок назад, - ще одне тому підтвердження. І відповідно тому, як це розвиватиметься надалі, Росія відходитиме, а Туреччина наступатиме - Чорне море, Лівія, Сирія, Південний Кавказ, Середня й Центральна Азія", - наголосив Раміс Юнус.

29 жовтня РФ "призупинила" дію своїх зобовʼязань у межах угоди про безпечний експорт зерна Україною. Тоді ж Зеленський заявив, що Росія прагнула розірвати угоду ще у вересні.

На наступний день НАТО та ЄС закликали РФ відновити чинність "зернової угоди".

1 листопада оголосили про старт проекту українського дунайського пароплавства "Дунайський зерновий шлях".

У той же день Україна, ООН та Туреччина погодили відновлення "зернового коридору", проте вимагали від РФ додаткових гарантій безпеки.

2 листопада міністр оборони Туреччини Хулусі Акар повідомив про старт роботи "зернового коридору".

5 листопада Раміс Юнус зауважив, що демарш РФ націлений передусім проти Туреччини, а не всього світу, і слід чекати реакції від Південного Кавказу, Сирії та Лівії.

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