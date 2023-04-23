Важко дітям, треба зробити легше. Проблема у тому, що це підхід ситуативного полегшення без огляду на контекст. Щось на кшталт якби зайти в лікарняні палати у відділ хірургії й витягувати всім пацієнтам катетери з рук і зрізати гіпси в травматології. Хай полегшає людям трохи, бо їм важко. Цікаво, як швидко лікарі викличуть охорону.

Але засаднича проблема всіх освітніх оптимізацій і послаблень у тому, що навіть така гіпернавантажена школа як зараз — вже не встигає за вимогами та складністю світу. Про сучасну школу вже давно жартують, що вона готує дітей до світу, якого вже не існуватиме. І спрощення — це лише тактично приємний крок до полегшення життя, але стратегічно це ще більша інфантилізація дітей і погіршення їх конкурентності. І ті всі чатджіпіті приведуть до зменшення частки людей, котрі зможуть адекватно сприймати технологічний світ і розбиратись у ньому.

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Засаднича проблема всіх освітніх оптимізацій і послаблень у тому, що навіть така гіпернавантажена школа як зараз — вже не встигає за вимогами та складністю світу

І намагання зменшити кількість уроків хімії й математики для тих, хто збирається малювати й танцювати — взагалі смішне, бо воно так не працює. Так, можна забити на точні науки та малювати собі гарно чи співати, але загальний рівень освіти суспільства — це щось на кшталт колективного імунітету. Він показує стан його здоров’я та перспектив, на що воно, власне, спроможеться. Освіта впливає на його розвиток, рівень винаходів та прогрес технологій. І якість та рівень життя усіх людей, безвідносно освіти. І коли оперна співачка, якій нафіг не треба валентність атомів і косинуси, бо вона в житті вже зреалізувалась в іншому, і навіть не підозрює, коштом чого і до чого тут економіка — коли захворіє, то йде в лікарню. А там лише медсестри та лікар з рівнем минулого десятиріччя, бо всі тепер ходять на танці, співи й літкружок. І в результаті в нас нарешті три нобелівських лавреати з літератури, але епідемія нового штаму елементарного грипу косить людей, бо ніхто не розробив вакцину і взагалі та вакцина то щось мутне, ще й чипують.

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Виходить, як в тому жарті, коли учні питали, чи їм математика знадобиться, а вчитель відповідав, що ні, що це лише для розумних дітей.

Це тільки знадвору виглядає просто — розвантажити дітей, хай собі трохи порадіють життю і відпочинуть. А як їм потім давати собі раду у висококонкурентному середовищі через те, що їх батьки навіть до середини статтю не можуть прочитати про щось технологічне — невідомо

Це тільки знадвору виглядає просто — розвантажити дітей, хай собі трохи порадіють життю і відпочинуть. А як їм потім давати собі раду у висококонкурентному середовищі через те, що їх батьки навіть до середини статтю не можуть прочитати про щось технологічне — невідомо. І коли до батьків приходили їх батьки на роботу – то могли без проблем самі зрозуміти, чим ті займаються і навіть щось порадити по роботі. Натомість зараз вже частина молодих людей не можуть достеменно пояснити своїм батькам чи бабі з дідом, у чому точно полягає їх робота, і вдаються до метафор. Не кажучи вже, що буде через років двадцять, які професії і які виклики та процеси.

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Ми й так зараз вже в недобрій ситуації — два роки ковіду та дистанційки та вже рік війни забрали нормальне навчання в наших дітей. Три роки сумарно без нормальної освіти й ще невідомо що буде

До речі, ми й так зараз вже в недобрій ситуації — два роки ковіду та дистанційки та вже рік війни забрали нормальне навчання в наших дітей. Три роки сумарно без нормальної освіти, й ще невідомо що буде. Але ніхто навіть не задумується, яку загрозу несе трирічний провал в освіті для цілого покоління і чим це їм повернеться у майбутньому. А їм, на секундочку, відбудовувати Україну, яка і до війни не дуже будувальна була.

Наші діти три роки прореготали у вайберах і зумах, а їм, згідно з механікою і логікою функціонування пенсійного забезпечення в Україні, – ще заробляти потім на оплату пенсій своїх батьків і тих, котрі зараз радять послабити навчальну програму, щоб діти трохи відпочили. Ото вони здивуються, коли якогось року в Пенсійному фонді зникнуть всі кошти на пенсії, і навіть не зрозуміють, що трапилось і хто винен. Бо ж математика необов’язкова в житті. Як і пенсія, як виявиться...

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Про автора: Володимир Гевко, маркетолог, блогер

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