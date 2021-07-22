Росія через Nord Stream 2 запустила "Газпром" на ринок Західної Європи для шантажу України та інших східноєвропейських країн, - Фейгін
Російський опозиційний політик і ексадвокат Марк Фейгін заявив, що за допомогою газогону "Північний потік-2" Росія запускає свою компанію "Газпром" як монополіста на ринок Західної Європи для шантажу України та інших східноєвропейських держав
Про це Фейгін заявив у програмі "Змістовно з Христиною Яцків" на Еспресо.TV.
"По суті, монополія в особі "Газпрому" допущена на ринок Західної Європи в обхід країн Східної Європи для того, щоби створити умови для шантажу України. Тобто, спочатку ми говоримо лише про Україну, хоча згодом буде долучено й інші країни. Звичайно, Москві це необхідно для того, щоби досягати своїх політичних цілей, адже економічні цілі вирішуються абсолютно іншими способами. Україна потрапила в складне положення і ситуація буде ускладнюватися", - сказав Фейгін.
Політик додав, що Москва тисне на Західну Європу, яка піддається на тиск агресора, оскільки з питанням щодо "Північного потоку-2" пов'язують інші аспекти війни між Україною та Росією.
"Попри те, що чинна канцлерка Німеччини Ангела Меркель йде з посади через два місяці, окрім піклування про Nord Stream 2, вона чомусь нав'язує Україні імплементацію плану Штайнмаєра по Мінським угодам, які чомусь стали безальтернативними у питанні мирного врегулювання ситуації на Донбасі. І навіть учора в розмові з Путіним вона торкалася цієї теми. Незрозуміло, чи вона продовжує займатися питанням "Північного потоку-2", чи усім комплексом утиску суверенітету України? Політичні цілі Путіна заявлені в його статті від 12 липня. Він же сказав, що це свого роду ультимативна історія. Тобто, якщо не буде захищено політичні інтереси Москви, окреслені в цьому тексті, тоді "Північний потік-2" і транзит через Україну стануть елементами шантажу", - пояснив Фейгін.
- Нагадаємо, США і Німеччина досягли домовленостей щодо російського газогону "Північний потік- 2".
- Україна ініціює перемовини з Єврокомісією щодо російського газопроводу "Північний потік-2".
- МЗС Німеччини опублікувало текст угоди зі США щодо "Північного потоку-2".
- Глави МЗС України та Польщі Дмитро Кулеба та Збігнєв Рау оприлюднили спільну заяву у зв'язку з досягненням домовленостей між США та Німеччиною щодо "Північного потоку-2".
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